Boom del Zoom y exprimiéndole jugo al ego

IRREVERENTE

Les platico: a juzgar por los fondos de libreros de sus apariciones en zoom, ahora resulta que todos leen.

El boom del Zoom derivado de la pandemia ha mostrado una cara bien chistosa del comportamiento humano.

Yo le llamo aficiones que son ficciones , producto del bajísimo ancho de banda de quienes creen que opinar babosadas sin sustento es un derecho constitucional y soberano.

¿Se han fijado en lo que mayormente aparece detrás de quienes participamos en las juntas de jale, conferencias, editoriales de prensa, “noticieros”, aquelarres de amigos y demás hierbas, desde que el 1o de julio del 2020 comenzó la 2a temporada de la gustada serie “CUARENTENA MUNDIAL”?

Es más, patrocinada por la Arena Monterrey , la 3a temporada promete estar de pelos, en su variante Delta.

Hay estadísticas a las que yo llamo inútiles porque resultan tan “importantes” y “necesarias” como saberse el apellido de la Emperatriz Carlota.

De pronto brotan esos datos a borbotones, como marginales o residuales de alguna investigación que hacemos con nuestro Big Data - plataforma para el manejo de volúmenes planetarios de información en nano segundos (mil millonésima parte de un segundo)- a la que un confundillo comunista llama “espionaje” y que de ello me acusó.

Antes las tirábamos a la basura, pero hoy que la emergencia sanitaria nos ha enseñado que ya casi nada es desechable por aquello de la esca$ez , antes de botarlas les damos una segunda pasada analítica.

Bueno, sigue habiendo cosas desechables, como los cubrebocas que algunos solo se los quitan para dormir y unos ni para eso, no vaya a ser que la pareja de cama ande por ahí de disipada cuando no la vemos.

“Pérate, hasta los N95 NO son eternos; no son filtros de aire, no te confundas, de perdido cómprate otros dos, no seas codo ni cabrón”, le dije un día a alguien que se limpiaba los mocos por encima de ese aditamento y que traía migajas de lo que había comido hacía tres días, y perdón por el escatológico ejemplo.

Por cierto, y perdón de nuevo por la digresión, pero...

...hay “miembros” del gabinete de la 4T que no se han dado cuenta -ni su patrón- de que ellos mismos son desechables.

Prosigamos: Una de esas estadísticas que antes de la pandemia eran marginales o inútiles y que revaloramos hoy por su utilidad práctica, fue la lista de los fondos que aparecen atrás de quienes participamos en las sesiones zoom y otras plataformas. Ahí les va el resultado, en orden de frecuencias:

1.- Libreros.

2.- Diplomas.

3.- Banderas tricolores.

4.- El participante, con personajes “ilustres”.

5.- Perros.

6.- Gatos.

7.- Cuadros.

8.- Caballos.

9.- Fotos del participante con su familia.

10.- Fotos del participante con políticos.

En una categoría especial y bien cocidos aparte, están los que así como no queriendo la cosa, cogen su laptop, su tablet u lo que sea y nos dan un trip por su casa como para que nos demos cuenta de lo freguetas que son y de la fregonada de casa donde viven.

“Disculpen”, dicen casual con una sonrisa de magnate, “es que fui por un café”.

Otros le dan una fumada mamona a un puro, valiéndoles madre que sus compañeros de pantalla empecemos a toser nomás de verlo.

Hay quienes son tan “silvestres” que se sientan frente al zoom en el jardín para que todos escuchemos el trinar de pájaros, que a veces son chachalacas, loros y otras especies igual que ellos de estridentes.

Una vez tuve la irreverencia de sugerirle a uno, que mejor le pusiera el micrófono al perico que no paraba de decir groserías, y que él se metiera a la jaula.

Así de pocas madres e ingeniosas estaban las palabrotas que profería el pajarraco... y así era la profundidad de charco de lo que decía el dueño del perico.

Me sacaron en chinga del grupo por una supuesta falla técnica y pensé: “Eric Yuan (dueño de Zoom), si supieras lo que los mexicanos hacen con tu invento billonario, con tal de exprimirle jugo al ego” .

Peor me fue...

... cuando le sugerí al moderador de un “chat de discusión” que pusiera esta foto como fondo en la sesión del zoom, para obligar a los participantes a que antes de retirarse, recogieran la caquita que soltaran en sus peroratas, igual que hacemos quienes paseamos a nuestras mascotas en los jardines o plazas públicos. No sé por qué se ofendieron tanto, pues creo que en estos días de pandemia cibernética y de incontroladas redes sociales, hace más daño la caca ideológica estomagueada por la ignorancia supina que perversamente excretan los que de todo opinan sin saber ni documentarse , que la fisiológica con la que las mascotas abonan noblemente la tierra donde moran. En ese chat sigue uno que otro “buen hombre” que convierte esos foros en deshilachados chals , y así denigran el objetivo de sus administradores.

Y por si estaban con el pendiente, les digo que atrás de mí está siempre el “Coronel” que me cuida de amenazas que recibo a diario, de mamilas que dicen que me van a partir la madre o me retan a un pleito de cantina. Si me la quieren partir, gracias, porque me conformo con tener a la mitad de mi mamacita, pues por si no sabían esos menesterosos, la mía se me murió sin pedirme permiso hace unos meses. Y como tampoco tengo a mi papá, pues resulta que soy huérfano por todos lados. Aprecio sus sentidas condolencias. Entonces, promulgo lo siguiente:

Pobrecitos, lástima de apellidos, o de sus pedigrís de agusanados comunistas defensores de Fidel y del Ché, o famélicos aplaudidores de la 4T.