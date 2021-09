Acusa embajador haitiano a AMLO: tolera campo de concentración en Tapachula

IRREVERENTE

Les platico: quién sabe cómo le vaya a ir a Hugues Féquiére con la 4T después de haberse pronunciado tan fuertemente contra lo que llamó gobierno de dos caras al de AMLO pues mientras que en su campaña predicó que México está abierto a todos los inmigrantes , ahora que ya es presidente, tiene a más de 20 mil haitianos confinados en la frontera de Chiapas con Guatemala, en condiciones infrahumanas.

Así lo dijo el embajador de uno de los países más pobres del mundo, con todas sus letras, y fue más allá al afirmar que la doble cara del gobierno republicano de Morena se demuestra por el hecho de que mientras envía barcos y aviones con provisiones para Haití después del reciente sismo, ahora les niega la más elemental ayuda sanitaria a miles de migrantes que han sido prácticamente recluidos en Tapachula.

Féquiére considera que el gobierno mexicano está haciendo el papel sucio que los Estados Unidos le pidieron para evitar que las caravanas de migrantes avancen por territorio mexicano hacia nuestro vecino del norte.

El embajador dijo que el gobierno de la 4T se siente obligado a jugar ese rol en señal de agradecimiento a las donaciones de millones de vacunas por parte de la administración de Joe Biden.

En una entrevista que está siendo vetada por la mayoría de los medios de comunicación de México y en la que DETONA estuvo presente en la representación de Haití en la CDMX, el embajador dijo que el gobierno de AMLO prometió visas humanitarias para los migrantes durante su campaña.

Pero asegura que tal promesa no solo no se está cumpliendo , sino que se les está complicando la vida a los miles de refugiados no solo de Haití, sino de otros países centroamericanos, que quieren llegar a los Estados Unidos o por lo menos, aspiran a fuentes de empleo en territorio mexicano.

Escenas caóticas fueron captadas en Tapachula por DETONA a través de medios locales con los que tenemos vínculos de trabajo.

El embajador haitiano censuró la brutalidad con que la Guardia Nacional y empleados del Instituto Nacional de Migración está tratando a los migrantes en la frontera sur.

Reportes obtenidos por periodistas con quienes tengo vínculos de colaboración dan cuenta de que los albergues instalados por el gobierno del Estado están quebrados , debido a que desde enero de este año no han recibido ni un centavo de apoyo de la federación.

Las condiciones en que los migrantes viven en Tapachula son en extremo insalubres y se corre el riesgo de que se desate un peligroso brote de COVID y de otras enfermedades.

A su juicio, esta política represiva se aleja totalmente de la tradicional política de protección a los migrantes, que instituyó Lázaro Cárdenas con los refugiados españoles y que a lo largo del siglo 20 mereció el reconocimiento mundial por la forma en que nuestro gobierno ha seguido el ejemplo de a quien los españoles siguen llamando “Tata”, que en la lengua natural de Michoacán significa “papá”.

Pues a juicio del embajador de Haití, esa política de protección a los refugiados se acabó con el gobierno de Andrés Manuel.