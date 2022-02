Panorama tricolor, poco alentador

CONDENANDO IDEAS

A media semana vimos un partido muy flojo por parte de la Selección Mexicana ante un rival muy pobre como lo fue el representativo de Jamaica, que incluso jugó más de 45 minutos con 10 futbolistas.

En ese partido en Kingston, la escuadra tricolor aprovechó las libertades que le otorgó el cuadro local al final y terminó ganando sobre la hora.

Lo más rescatable, sin duda, fue la victoria, la cual en el papel daría tranquilidad al cuerpo técnico y a los jugadores de poder planear sin tanta presión el partido contra Costa Rica.

Pero el primero de los dos partidos en el Estadio Azteca nos volvió a dejar con un sabor de boca muy amargo por la poca creatividad mostrada.

Y es que en momentos en donde tendría que salir la calidad de futbolistas que participan en Europa con alguna jugada individual, caen en lo mismo: En ir a la banda y buscar que con algún centro venga el error del equipo rival y que el gol llegue de alguna u otra manera. Pero tampoco en lo colectivo se puede apreciar algo distinto, algo que haga ilusionarnos con que la mejoría está por llegar, y que conforme más avanza esta eliminatoria menos calidad vemos en el terreno de juego.

Queda claro que sin importar el nivel que algunos tengan en este momento, el estratega argentino se va a casar con la suya y que con mucha necedad seguirán como titulares por encima de algunos jóvenes que atraviesan por un episodio mejor en sus carreras, el ejemplo más claro lo vemos con el “Chaka” y con Gallardo, dos futbolistas que dejan muchas dudas.

Pero independiente de todo esto, hay que resaltar el hecho de que como local no han podido mostrar la superioridad que antes se tenía y hoy ha quedado en el olvido cada que se juega en casa.

Está claro que el boleto sigue estando en manos del seleccionado tricolor en este instante, pero que un par de malos resultados pondrían las cosas muy cuesta arriba para los dirigidos por el “Tata” que en los últimos encuentros se ha visto más nervioso que nunca.

Por algunos lapsos muy pequeños de los últimos partidos, el cuadro mexicano logra mostrar lo que Gerardo Martino ha mencionado desde su llegada, ser un equipo más vertical que llegue al marco rival con menos cantidad de toques, aunque el problema más grave ya no es la cantidad de llegadas, sino la poca contundencia que se tiene y lo más preocupante es que no hay un delantero que atraviese por su mejor momento a tan solo unos meses del próximo Mundial en el que el panorama una vez más, parece no ser muy alentador.

Gustavo Calderón en Twitter: @Gusocalderon