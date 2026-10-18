Ya ni siquiera es noticia relevante en los medios estadounidenses. 3 niños, de apenas 5, 8 y 11 años de edad, junto con una maestra de 25 años de edad. Otro niño de 7 años y una maestra de 54 resultaron heridos y fueron trasladados al hospital en estado crítico, según las autoridades.

Ese es el saldo de la última masacre escolar del tirador adolescente que mató a cuatro personas en la Escuela Primaria Silver Rail, en Oregon, este jueves.

Las autoridades identificaron al atacante como Griffin J. John II, de 16 años, un exalumno de la escuela, que resultó muerto en el intercambio de tiros con la policía.

En lo que va del 2026, suman 28 tiroteos masivos en Estados Unidos . No hay lugar seguro, lo mismo pueden ocurrir en escuelas, que en parques u otros lugares públicos.

Con estos antecedentes, es de risa loca que Trump, cada que se ve en serios aprietos, hable de la violencia en México y de los “cárteles” que controlan en gobierno.

Porque si a un país lo controlan cárteles es a Estados Unidos. Y me vienen a la mente un par: el complejo militar industrial, cuyo brazo armamentístico satura a la sociedad estadounidense y a los criminales mexicanos de armas de alto poder y municiones prácticamente ilimitadas y el cártel del lobby sionista, que manipula elecciones a su antojo, incluso impulsando guerras impopulares y destructivas cómo el conflicto contra Irán y el genocidio en Gaza. Viga en el ojo propio.