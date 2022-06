IRREVERENTE

Les platico: Hoy se dará a conocer por los canales oficiales que la senadora Olga Sánchez Cordero viajará durante 19 días a Bélgica, Marruecos y Turquía en plan de chamba.

Y el mismo día -o mañana- se hará grande la noticia de que el ex sub secretario de Gobernación y ex administrador de Aduanas, Ricardo Peralta, estrechó sus lazos con Octavio Leal Moncada, líder de la “Columna Armada Pedro J. Méndez” durante la campaña que ganó para llegar a la gubernatura, Américo Villarreal, candidato de Morena y sus aliados el PT y el PVEM.

Más allá de la innegable relación de Ricardo con la hija de la senadora, les puedo decir que nada hay que los pueda vincular.

Su historia

Ricardo manejó su propia agenda desde los días en que era el jefe de las Aduanas.

Entró en conflicto con la que era su jefa Margarita Ríos-Farjat, hoy magistrada de la SCJN y antes titular del SAT.

Ricardo acostumbra irse por la libre y crear sus propias estructuras al margen de la línea organizacional de las dependencias que ha ocupado.

En Aduanas armó su propio aparato de comunicación y presumió de ello cuando simuló el decomiso de cientos de toneladas de productos apócrifos que tenían más de un año almacenados en las bodegas fiscales del Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX.

Fue despedido y de ahí le siguió al asociarse con Jaime Bonilla para explotar las aduanas de Baja California, cuando éste fue gobernador por dos años y jaló para sí la operación de esos pasos fronterizos.

Se vino el escándalo y de ahí fue llamado para ocupar una sub secretaría en Gobernación, cuando doña Olga era la titular.

Luego contrajo el Covid y recuerdo haber publicado en este mismo espacio que cuando lo dieran de alta, también le darían para abajo en dicho puesto y así ocurrió.

Su frenético activismo lo llevó a aparecer como asesor político en varias campañas y una de sus últimas experiencias al respecto fue su participación a la vera de los equipos de Américo Villarreal.

Por su propia mano tomó fotos de la citada “Columna Armada” incluso las difundió y eso vino a enrarecer más el ambiente alrededor del candidato virtual ganador de la gubernatura tamaulipeca.

Su vinculación con dicho grupo, vinculado al Cártel del Golfo, no fue el primero de ese tipo.

Antes lo hizo con grupos de delincuentes que controlan las plazas en Michoacán.

El descaro de Peralta es tal que le valió madres saber que dicho grupo -habiendo nacido como una de las muchas autodefensas que hay en el País, producto de la inacción del gobierno federal contra la delincuencia- luego fue absorbido como un grupo más del Cártel del Golfo.

Hoy, la “Columna Armada Pedro J. Méndez” opera como brazo de los hijos del Chapo Guzmán para enfrentarse a sus rivales, vinculados a los Zetas.

Su líder Octavio Leal Moncada tiene fuertes nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, que se disputa el trasiego de droga y otros negocios negros en Tamaulipas.

Todo como producto de su propia agenda.

Olga

Mientras tanto la senadora Sánchez Cordero, podrá leer esta columna desde su asiento en el vuelo que la llevará primero a Bruselas y de ahí a Marruecos y Turquía, donde tiene agendados varios eventos, entre conferencias y reuniones de consulta y análisis relativos a su rol como presidenta de la Cámara Alta, que ocupa desde el 1 de septiembre de 2021.

¿Quién la acompaña? Por lo pronto les adelanto que su marido no va y los detalles podrán conocerlos hoy cuando su equipo de comunicación entre en acción al respecto.

¿Quiénes insisten en vincularla con Ricardo? Ah, plumas de aves venidas a menos en el gobierno de la 4T.