“No, la llave es internacional y se llama sentido común.” DANIEL GLATTAUER

“La mejor forma de parecer inteligente es empezar por serlo.” ALFREDO MARTINEZ

Cuando uno piensa que ya no se pueden superar en estulticia, lo vuelven a lograr. Ahora la metida de pata es internacional y contra toda regla de sentido común o idea del respeto a los otros pueblos. Decir que el gobierno de México busca dialogar con Hamás, no solo es un despropósito sino también un error de gran calado por donde se le vea.

Empezando porque Hamás no es el gobierno de Palestina. Esto ha sido dicho por el propio presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, quien CONDENÓ —sí— los ataques del grupo terrorista a Israel: “las políticas y acciones de Hamás no representan al pueblo palestino”. Si México respeta al gobierno palestino, no puede ignorarlo y buscar dialogar con los criminales que gobiernan la Franja de Gaza.

Las cosas como son:

Nunca un gobierno que se dice democrático, legítimo y legal debe contactar a los terroristas. Nunca. Ni siquiera para intentar localizar o identificar a ciudadanos secuestrados.

Nunca un gobierno —uno que se dice democrático, legítimo y legal (valga la repetición)— debe transmitir públicamente las anteriores intensiones, como lo hizo ayer Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del gobierno de la República. Con sus comentarios desconoce a las autoridades palestinas y devalúa al gobierno de México.

Un gobierno —uno que se dice democrático, legítimo y legal— y que acababa de externar que NO condenaba los actos terroristas de Hamás porque “ponía en peligro su neutralidad”, su papel como mediador, ha dinamitado toda posibilidad de mediación. La declaración de querer o haber contactado, hablado, negociado con Hamás tira por la borda cualquier posibilidad de que Israel (y EU y el mundo e incluso el mismo gobierno palestino/Cisjordania) lo conciba como neutral.

¿López Obrador quiere actuar como mediador? Pues bien, son los gobiernos quienes invitan a SUS guerrillas o SUS terroristas a la mesa de negociación. En este caso, al contactar con grupos terroristas y asesinos, el gobierno de la 4t está ignorado a gobiernos de otras naciones. Mismo suponiendo quisieran implementar el “abrazos no balazos” en Gaza, por mera cortesía tenían que haber contactado primero al gobierno palestino e israelí…

¿A qué juega Andrés Manuel y su punta de leales (que tampoco lo son) que forman parte de su gobierno? ¿No se dan cuenta que con este acercamiento lo único que logran es poner en la mira a los mexicanos secuestrados? ¿Alguien en el gobierno obradorista se ha dado cuenta que pone en riesgo a los mexicanos en nuestro propio país? ¿Qué ponen en entredicho las relaciones internacionales con el mundo occidental, con el mundo civilizado por ‘un momento de atención’ —porque ni siquiera de gloria—?

La 4t será recordada como defensora de terroristas, NO del pueblo palestino.

Con su ocurrencia, México se asoma al concierto de las naciones como todo un ignorante. Lejos de la famosa diplomacia mexicana. Tal vez con su actitud pase ante ‘el pueblo bueno’ de México como “buena onda” y preocupado por los mexicanos en el exterior. La realidad práctica resultante es esencialmente la opuesta.

Falta que copien a Gustavo Petro, presidente de Colombia. Este, después de decir que el gobierno de Israel se maneja como los nazis (nunca dio su pésame por los más de 1,300 muertos israelíes a manos de Hamás), se enoja y señala que Israel le quitó las exportaciones que hacía en temas de seguridad. Otro que no entiende la diferencia entre el gobierno de Palestina y los terroristas que controlan la Franja de Gaza…

El Ejecutivo federal quiere hacerse pasar como “buenito” al hablar y negociar con terroristas… Lo que no hacen para las decenas de miles de mexicanos desaparecidos en territorio nacional, pretenden comprometerlo para un puñado que se encuentra en aquella zona árabe.

AMLO y su administración quiere plasmar el —ya bastante antiguo— discurso antiyanqui; ese de estar con los pueblos oprimidos (lo cual es diferente a apoyar al pueblo palestino). Ya demasiadas veces la 4t ha anunciado y ha hecho evidente el estar del lado de los terroristas, de los autócratas latinoamericanos, de los sátrapas rusos, ¡de los criminales en México!

Mientras tanto, lo que son las ironías de la vida… Al paralelo de que el gobierno de AMLO ofende al mundo occidental, a las democracias, a Israel, a Palestina y al mismo Estados Unidos, nuestro vecino del norte le hizo la tarea a la 4t: atrapar a quien aparentemente intentó asesinar a Ciro Gómez Leyva. Una vez más ‘los yanquis’ sacaron la chamba.

Ahora, tal vez si NO lo extraditan, sabremos por qué este hombre —a instrucciones de quién— quiso asesinar al comunicador (y es que luego, cuando los traen a México, solo terminan por soltarlos así sin más).

Mientras eso sucede, por favor que alguien le informe a la 4t que un gobierno no negocia con terroristas, no se sienta a la mesa con ellos y no se salta a otros gobiernos.

Que no digan después que en las decisiones del pueblo de México otros quieren opinar…