El pasado 4 de agosto la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México ( ASPA ) cambió a un tercio de su representación sindical, y dentro de los cargos que se renovaron estuvo el de secretario general.

Ya les había comentado con antelación que la gestión del anterior secretario general, el capitán José Humberto Gual Ángeles, había sido muy “vocal” tanto en medios de comunicación, como en las dependencias gubernamentales, y por supuesto queríamos saber cómo será el nuevo liderazgo a cargo del capitán Jesús Ortíz Álvarez.

Fuimos invitados a su sede sindical, ubicada en la calle de Palomas, Colonia Reforma Social, a un lado del Hospital Militar Central para mejor referencia. A este encuentro acudieron diversos medios de comunicación que se enfocan en el área aeronáutica.

La charla comenzó estando presente el nuevo secretario general Jesús Ortíz, y además el presidente de la delegación de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) Eduardo Barrera, así como el secretario de prensa y publicidad, José Alonso.

El capitán Ortiz explicó el proceso de elecciones del sindicato de pilotos, que cada año cambia un tercio de la representación sindical, y enfatizó en que no hay reelección. Igual que ocurría con mi sindicato, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), hasta que la secretaría general Alejandra Barrales en 1997 promovió una modificación estatutaria, abriendo la reelección a los cargos.

Por eso afirmo que ASPA es de los poquísimos sindicatos verdaderamente democráticos, donde no existen los liderazgos sempiternos, ni tampoco las planillas electorales, sino que los pilotos se proponen de forma individual y los gastos de campaña corren por cuenta de los candidatos.

En esta parte, el secretario general explicó que ASPA, a nivel mundial, es muy reconocido entre sus pares, además de que en varias ocasiones han sido punta de lanza en cuestiones aeronáuticas, así como por tener procesos democráticos de toma de decisiones, incluyendo el proceso electoral que ya describí.

Ustedes tal vez no lo sepan, pero ASSA y ASPA son sindicatos gremiales hermanos; los estatutos de los sobrecargos (hasta antes de recientes reformas mal ejecutadas) eran una copia de los estatutos de pilotos, y primigeniamente nos manejábamos de forma muy similar.

Pero llegó Barrales e instauró la reelección, y en años recientes de plano el proceso electoral de ASSA es un galimatías lleno de contradicciones. Pero básicamente la forma en que antes se llevaban las elecciones en ASSA eran prácticamente la misma de ASPA.

Hablo con conocimiento de causa, pues en mí haber hay más de 7 procesos electorales que me tocó llevar cuando fui secretaria de actas; desde procesos regulares de cada año, más aquellos que por renuncia al cargo, o destitución, fueron necesarios, y había que salir de nueva cuenta a proceso electoral.

El capitán Ortíz mencionó que buscará se lleve a cabo una reforma estatutaria para estar acorde con los tiempos actuales, y aclaró que de alguna forma hay una cierta continuidad con el trabajo. Esta parte es muy clara, a diferencia de otros sindicatos, ASPA es lo que llamamos “institucional”, y a pesar de que entre ellos puedan existir desacuerdos, la institución siempre está por encima de las personas, y en este caso, de los representantes sindicales.

Esa concepción que tienen ellos mismos de su organización gremial es la razón por la que siempre buscan cumplir, hacen todo lo posible porque en su gestión de tres años se cumplan los proyectos sindicales previamente trazados.

Otro punto que abordó fueron las asambleas ordinarias, esto es, el mecanismo que los sindicatos tienen para rendirle cuentas a sus agremiados. Estas asambleas se celebran cada seis meses, y los secretarios del comité ejecutivo y comisiones están obligados a rendir sendos informes, mismos que se someten a la consideración de los asistentes a la asamblea, para su aprobación o rechazo.

El orador comentó que uno de los temas que no sé logró concluir en la gestión de Gual fue el caso de los pilotos de MasAir. Sin embargo aclaró que hay una excelente relación entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con los encargados del mecanismo laboral del T-MEC, tanto los norteamericanos como los canadienses, y que en realidad donde se están atorando en este caso, es en el poder judicial de nuestro país.

Desayuno de presentación del nuevo Secretario General de ASPA. (Alejandra López Vázquez)

Recordemos que los pilotos de MasAir fueron afiliados, sin su consentimiento, al Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica (STIA), donde despacha una familia de abogados, los Romo, y está plenamente documentado que es un sindicato más que charro y explotador de la fuerza laboral. Las cosas como son.

Dijo que todo el proceso con los pilotos de MasAir va bien, pero el problema es la falta de comunicación que existe entre las secretarias de Estado y el poder judicial, y que es ahí donde no se ha podido avanzar, pero aseguró que en ASPA tienen confianza que eso se subsane pronto.

También habló de un tema que yo no he soltado desde hace un tiempo, y es la pauperización de los salarios dentro de la industria aérea. Me ha sorprendido lo que ganan actualmente los tripulantes. Comparado con lo que llegamos a ganar en la antigua Mexicana de Aviación, los salarios se han desplomado de forma alarmante. El capitán Ortíz aprovechó para mencionar que ya arrancaron su proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo con Aerovías de México (Aeroméxico).

Señaló que la planta de pilotos en la aerolínea troncal de Aeroméxico está dividida de la siguiente manera: el 30% están en el contrato A, y 70% en el contrato B.

Por supuesto que con el cambio de representación sindical, también hubo relevo en la secretaria de género e igualdad sustantiva, que ahora estará al mando de Yessica Camuñas, que seguirá trabajando para concretar el tema de la conciliación paterno-materno laboral.

Es la primera vez que escucho la preocupación por el tema, que es otro de los tópicos que me gusta analizar en este espacio. El capitán Ortiz habló del porcentaje de padres pilotos que crían ellos solos a sus hijos y las vicisitudes a las que se deben enfrentar, e incluso de los pilotos que cuidan a sus padres; los porcentajes son altos y se requiere de un sistema de cuidados que les permita desarrollarse en el plano profesional, y sin descuidar la parte familiar.

Y es que todo forma un delicado equilibrio, que al romperse vulnera la conciencia situacional que debe tenerse en todo momento de los vuelos; y vaya que sé perfectamente de lo que hablo; me tocó vivir en carne propia tener un hijo enfermo, y estar a miles de kilómetros de distancia, sin poder hacer nada al respecto, tratando de dar instrucciones por teléfono. Es una experiencia sumamente desgastante.

También mencionó que se tiene planeada una cita con la presidente electa, Claudia Sheinbaum Pardo , con la finalidad de entregarle un plan de desarrollo aeronáutico de 10 ejes. En varias ocasiones les he comentado en este espacio de la importancia que tiene la industria aeronáutica en el desarrollo del país y que la cifra que ingresa anualmente del Producto Interno Bruto (PIB) se puede duplicar con una correcta política aeronáutica.

Puntos que, en lo personal, me parecen más destacables:

El tema de la jornada de 40 horas

La digitalización y las inteligencias artificiales ( IA )

) Infraestructura aeroportuaria

T-MEC y la vinculación del poder judicial

La tasa a los pagos extras

La independencia de presupuesto de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)

Aún están pendientes en la mesa temas candentes: las liquidaciones de los pilotos de Transportes Aeromar; la demanda en contra de la autoridad por el permiso de que vuelen tripulaciones extranjeras en VivaAerobus, tema que ya hemos desarrollado aquí, y sabemos que causa muchas molestias e inquietudes en el medio aeronáutico.

Debe hablarse del plan de negocios de la nueva Mexicana de Aviación, con miras a una verdadera democratización de los boletos de avión; como comenté en la columna de los retos que tendrá que enfrentar Claudia Sheinbaum con la nueva Mexicana, se debe definir cuál será el modelo de negocio de la línea aérea, teniendo claro que la relevancia de esta aerolínea del Estado es mantener la conectividad dentro del país; desafortunadamente eso no ocurre desde la salida del mercado de Aeromar.

Ahora entro de lleno a lo que me preguntaron mis compañeros cuando les dije que fui a ASPA: ¿qué pasa con el segundo pago de la dispersión de los trabajadores de Mexicana? Aquí el capitán Eduardo Barrera, presidente de la delegación de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) explicó que siguen impulsando que se logre concretar todavía con la actual administración este segundo pago que está pendiente.

Están en pláticas con el abogado que representa a este grupo de poco más de 40 trabajadores de confianza, a quienes el poder judicial -de forma “inexplicable”- les dio la razón, y solicitan el pago del 100% que se les debe, cuando todos hemos recibido por ejemplo por el pago de la venta de los aviones y motores, poco más del 4% del total que se nos adeuda, y ahora por la venta de la marca recibimos entre el 7% y el 10% del importe total que la empresa nos debe.

Desayuno de presentación del nuevo Secretario General de ASPA. (Alejandra López Vázquez)

Así que se está en una fase procesal, una especie de “conciliación” con su representante legal, para ver si se puede llegar a un acuerdo, y la merma sea mínima sobre el segundo pago, que es el correspondiente a los bienes de la antigua Mexicana de Aviación, y que el dinero está ahí etiquetado, pero que no lo hemos podido cobrar por la demanda ganada por un grupúsculo de trabajadores de confianza.

ASPA cree que se pueda lograr todavía con la actual administración, pero también tienen contemplado que se pueda tener el pago ya con Sheinbaum como presidenta de la nación. La gran ventaja es que Marath Bolaños el actual secretario del trabajo y previsión social seguirá en el mismo cargo en la administración entrante, así que no habría que empezar desde cero con las negociaciones.

Aprovechó el capitán Barrera para explicar el caso del Fideicomiso del MRO y de por qué se tiene que vender, y que en caso de que no se haga, se pueda buscar algún otro mecanismo.

En mi opinión se tiene que llevar a cabo ¡ya! la venta del taller de mantenimiento, el famoso “MRO”, para poder utilizar el fideicomiso que de manera originaria se creó para “resarcir” las pírricas liquidaciones que se supone íbamos a recibir; así lo expresaron en su momento el presidente Peña Nieto, y su entonces secretario del trabajo, Alfonso Navarrete Prida.

Podría ahondar mucho más, pero no es el momento. Con lo hasta aquí expresado, aunque a muy grandes rasgos, reseño lo que se trató en la reunión entre el nuevo secretario general de ASPA y los medios de comunicación. Como queda claro, hay mucho trabajo por delante, y aquí estaremos informando.