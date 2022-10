“Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no sólo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes... No, más valía deslizarse por la escalera como un gato para pasar inadvertido y desaparecer.” FIÓDOR MIJÁILOVICH DOSTOYEVSKI

La Rayuela de La Jornada de ayer domingo 9 de octubre decía: “Qué maravilla que un intelectual de la talla de Chomsky convoque en México a esa multitud, en la que estuvieron tantos jóvenes”.

Una maravilla, sí, todo lo que dijo el lingüista y filósofo de izquierda Chomsky sobre la situación política de Estados Unidos y Brasil… y la de México.

Para Chomsky, las próximas elecciones en el vecino país y en el gigante de América del Sur podrían determinar “la supervivencia de la especie humana y eso no es una exageración”. Lo dijo el pasado sábado durante un diálogo vía remota en la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

Chomsky no tiene ninguna duda: la posibilidad de que el Partido Republicano gane en Estados Unidos incrementa el riesgo de un colapso ambiental global. Dijo el intelectual: “el Partido Republicano en Estados Unidos es 100 por ciento negacionista. Ellos niegan cualquier cosa conectada con el calentamiento global y están a favor de maximizar el uso de combustibles fósiles y en eliminar las medidas para mitigar sus consecuencias destructivas”. También advirtió acerca de los riesgos de que triunfe Bolsonaro en Brasil: “Ahí, el principal asunto es el destino del Amazonas. Ya se ha entendido desde hace mucho que, con la tendencia actual, el Amazonas no será capaz de volver a reabastecerse, la deforestación reducirá la humedad necesaria para mantenerse y se convertirá en una sabana”.

El lingüista abordó, además, la relación entre México y Estados Unidos. En este punto Chomsky se vio obligado a refutar al moderador, Pedro Miguel —militante de Morena y periodista del antes mencionado diario. Y es que Pedro Miguel dijo que el gobierno de AMLO ha puesto en marcha “propuestas paradigmáticas en la relación bilateral”.

El filósofo estadounidense no estuvo de acuerdo con ese juicio: nada de propuestas paradigmáticas, sino que con la 4T ha habido continuismo en la relación con Estados Unidos. Y Noam Chomsky no detuvo ahí sus críticas a la 4T: “Francamente, no creo que sea muy distinto en México —el cuidado al medio ambiente—; en México también hay megaproyectos que están destruyendo comunidades indígenas, desbaratando sus posibilidades y opciones”.

Duro con la 4T el filósofo de izquierda de Harvard; nada generoso con el gobierno de AMLO: “No es ningún secreto que los Estados Unidos devastaron América Central a través de la historia, pero especialmente en los años 80. Ahora las personas están huyendo de esa devastación y tratan de escapar, pero Estados Unidos los ahuyenta y recluta a México para llevarlos de nuevo hacia su miseria”.

Una maravilla que una multitud de jóvenes haya escuchado a Chomsky. Una tristeza que ningún medio —ni de izquierda ni de derecha— destacara las críticas a la 4T de quien quizá sea hoy el mayor intelectual de izquierda vivo.