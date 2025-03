Este día no debe de pasar desapercibido para mujeres que luchamos por los derechos de otras mujeres, somos la voz de las que no pueden hablar, de las que no tienen idea de cómo defenderse, de las que siguen viviendo con miedo y sometidas a las construcciones sociales machistas que duelen y en el peor de los casos que matan.

Salir del círculo vicioso de la violencia machista, es una tarea de la lucha feminista, no podemos dejar que los violentadores minimicen la defensa que hacemos a diario para vivir una vida libre, con igualdad y equidad. Las burlas y el desdén por el feminismo, debe de ser motivo para impulsar con más ganas el cambio que queremos dejar a las futuras generaciones, no dejarnos caer por los comentarios de mujeres que siguen alineadas al machismo y que dicen que no les importa el feminismo porque daña y que las feministas abusan de sus luchas, a esas hermanas les tenemos que recordar que gracias a la lucha feminista pueden hablar, estudiar, trabajar, ser independientes, que pertenecen a ese mundo privilegiado al que no todas han llegado, que no tienen acceso a ser dueñas de sus vidas, siguen enfrascadas en el sometimiento porque no son libres económicamente o mentalmente, por ellas tenemos que seguir luchando día tras día sin tregua y sin descanso.

Los avances en las leyes van caminando, pero falta llevarlos a la realidad; esas leyes que dicen que los violentadores no deben tener posiciones de poder dentro del gobierno hasta este momento en muchos de los casos siguen siendo letra muerta, amigas, familiares y conocidas, saben en carne propia que duele ver a sus violentadores trabajando dentro de espacios que son para personas que deben de velar por los intereses de las mujeres y de la sociedad en general, ojalá que logremos que se veten a esos violadores, golpeadores y violentadores, para que entiendan de una vez por todas que deben de tratar sus problemas mentales y existenciales, que deben de buscar ayuda para ser personas capaces de cambiar, para que su entorno sea un lugar seguro para las personas con las que conviven y que enseñen a sus dependientes y futuras generaciones que la violencia machista mata y no deja nada bueno.

El gobierno como tal, debe de seguir construyendo programas desde la primera infancia y reeducar de manera estructural y de fondo a padres de familia, a personal de la educación, para que tengan la capacidad de cambiar la forma de relacionarse, libres de violencia y con la capacidad de denunciar cuando exista cualquier indicio que dañe a su persona y su personalidad.

Utilicemos las nuevas tecnologías para sumarnos a la revolución digital, cambiemos la vida de nuestro entorno y de quienes nos leen, porque hablando y expresándonos logramos que se sepa que queremos que nuestras decisiones sean respetadas, que nuestros trabajos y actividades sean reconocidas, no es tarea fácil, porque tenemos que enfrentarnos a las burlas, al señalamiento por ser mujeres que hacemos camino, que somos capaces de revolucionar las conciencias desde nuestras trincheras, el abusador y machista siempre está buscando la forma de minimizar los logros de los demás y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Un color en tu muro, una frase, simplemente utilizar cualquiera de estos hashtags, #8M, #8M2025, #Marcha8M, hacen la diferencia.

Si tienes oportunidad súmate a las marchas de tu ciudad, sal y vive este momento, para que seas parte activa de la lucha feminista que iniciaron mujeres que dieron su vida para que el día de hoy tengamos la oportunidad de decidir, de estudiar, de trabajar, de votar y ser votadas, de opinar, de hablar en público, de escribir, de ocupar espacios que eran exclusivos para los hombres.

Un ejemplo claro es que, en muchas de las constituciones del mundo, se sigue utilizando la palabra hombre para referirse a las personas, no se ha logrado homologar que las personas somos, hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+, se ha estado cambiando poco a poco y gracias a que las personas quieren ser reconocidas como tal.

La lucha por el aborto legal es un tema que ha quedado mucho a deber y espero que en este sexenio que Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer presidenta en México, se logre que sea una realidad en todo el país y que todos los congresos locales lo pongan en su agenda política, no es posible que sigamos siendo madres por imposición. Hay tanto que hacer, que decir, que tenemos que unirnos y sumarnos a las luchas que más nos lleguen, que más nos impacten y que hagamos nuestros los movimientos que revolucionan el mundo, tu elige a cuál sumarte, todo es válido y de eso se trata, de luchar para que los derechos humanos nos protejan y nos den la libertad de elegir lo que consideramos mejor para nosotras como mujeres.

Te mando un abrazo super revolucionario lleno de energía positiva y con todas las ganas de que te sumes a la revolución digital para cambiar conciencias.

