IRREVERENTE

Les platico otras opciones que podrían acomodar como título para el contenido de esta columna:

1. Hay jóvenes que actúan como viejos y viceversa.

2. Una más: Milicia o malicia, he ahí el dilema.

3. Y la última: Los grillos viven máximo 6 meses.

Y como vivimos en el país de las ocurrencias, al momento de que escribo esto se me ocurre que puedo armar una columna para cada uno de esos títulos alternativos, y con la venia de mis sufridos lectores, así va a ser. ¡Arre con el número cero, porque también los ceros son números!

No sean ordinarios

Un amigo que es poblano y en el aire las compone, tiene al alcance de la mano en el librero que le sirve de fondo para todos sus programas, un letrero que a la letra dice: “No sean ordinarios”.

Y siempre encuentra la ocasión para restregárselo en la cara al que se le quiere pasar de vivo, de lanza o de picudo.

Ayer me envió un video mi cuate Marcial Herrera, quien fuera secretario de Seguridad Pública en San Pedro Garza García, en una de las veces que fue alcalde de ese municipio, Mauricio Fernández Garza.

Invitó para comer mariscos y sushis a Horacio Tijerina, ex diputado, ex regidor y hoy por hoy, “dirigente” del MC en Nuevo León.

Las comillas que pongo en el título de su actual desempeño se deben a que su puesto es de pacotilla, porque el que realmente mueve a ese partido en NL es Samuel García.

Abajito de él está Luis Donaldo Colosio Riojas; luego le sigue en jerarquía el diputado federal Agustín Basave Alanís; entre ellos -sin puesto nominativo pero sí con harta influencia- Mariana Rodríguez y después, en la mera cola, el mentado Horacio Tijerina.

Ese peso tiene lo que haya ido a decirle a Marcial, quien atesora el deseo de ser alcalde, de su municipio o del que se deje.

Le sabe al tema de seguridad, me consta, y como amigo le dije exactamente 24 horas antes, en el mismo sillón que ocupó Horacio en el búnker de la calle Washington: lo tuyo por ahora es tirarle a un puesto de tu especialidad, que no te vengan a dorar la píldora.

Y justo al día siguiente de haberle dicho eso, que le cae el tal Horacio, con una corbata de color naranja, misma que Marcial intentó ponerse al cuello, pero no alcanzó ni a hacerse el nudo, porque ni hacía juego con sus tenis ni sus jeans.

Me envió el video y le respondí: Te están tirando un curricán, no lo muerdas. Andan buscando patrocinadore$, no candidatos para San Pedro.

$20 millones para jugar por una alcaldía

Hace una semana me reuní en la CDMX con alguien que le sabe muy muy bien a la estrategia de campañas políticas a nivel nacional e incluso fuera de México.

En todas las que ha operado, sus clientes/candidatos han ganado.

En una palabra, es infalible.

Y respecto a la alcaldía de San Pedro Garza García me dijo que a su buen y acreditado saber, mínimo se necesitan hoy $20 millones para competir, no necesariamente para ganar.

Y ¿saben cuánta lana le soltaron los partidos en las elecciones pasadas de ese municipio a sus candidatos? El que más, un millón de pesos.

¿Qué provoca eso? Ah, pues que los candidatos busquen patrocinadore$, a los que les prometen dos cosas si ganan:

1. Contratos de obras, servicios y productos para “honrar” así sus gentilezas y generosidades.

2. Fregarse a los competidores de esos patrocinadore$, haciéndoles la vida larga e imposible con argucias legaloides a fin de pararles obras o negarles permisos.

Eso es justamente lo que está haciendo Miguel Treviño de Hoyos en SPGG.

En su primera campaña por la alcaldía, le entraron con una cantidad aproximada a la que les dije, Fernando Canales Clariond y el mismito Diablo Fernández, todavía presidente de FEMSA.

Hubo en el ajo otro gargantón, Armando Garza Sada, el presidente de Alfa.

La excepción

La intención de estos señores NO fue en forma alguna beneficiarse con contratos ni prebendas. Que quede claro.

Quisieron darle un susto al PAN de NL para ver si un candidato “independiente” como lo fuera Miguel, zarandeaba al árbol albiazul y se sacudía a la nefasta “santísima trinidad”, conformada -todavía- por Raúl Gracia, Chefo Salgado y Víctor Pérez.

La intención fue buena; su candidato ganó, pero les falló, porque Miguel decepcionó a Fernando, a José Antonio y a Armando de tal modo, que no le metieron ni un solo quinto a su segunda campaña, la de la reelección.

Es más, todavía hoy, estos tres señores se sienten traicionados por el hijo del ex cacique panista Humberto Treviño Landois, por los abusos de poder, la corrupción y el desmadre en que Miguel tiene sumido al otrora municipio modelo de México.

El que entre lobatones anda, a aullar se enseña

Al no contar para su segunda campaña con los mecenas de la primera, Miguel recurrió a desarrolladores como José Lobatón, Chema Garza Ponce, Marco Garza Mercado y otros.

Quien le juntaba los recursos para financiar mensualmente la segunda campaña fue Lobatón, el del centro comercial Calzada 401 y el complejo de departamentos Las Terrazas, que colinda en su parte norte con la casa donde vive el gobernador Samuel García en la colonia San Patricio La Punta.

Las Terrazas estuvo atorada durante la administración de Mauricio Fernández y luego en la de Ugo Ruiz, pero se destrabó apenas Miguel llegó a la alcaldía.

“Mira, tú, que casualidad”, diría mi abuela, la primera alcaldesa que tuvo México en su historia.

Uno de los enemigos acérrimos al que se echó encima Pepe Lobatón, se llama Claudio Del Valle Cabello, vicepresidente de Finanzas de Vitro, presidente de Cintermex y vecino de Las Terrazas, en la colonia Colorines.

Claudio lideró durante años a los residentes de esa zona y logró mantener cerrado ese complejo habitacional, que fue construido por Lobatón sobre una cañada que le vendió el finado Diego Sada Zambrano, padre de Mauricio Sada Santos, quien ocupa ahora el puesto más importante en el Cabildo de San Pedro y es incondicional de Miguel.

Otro dato: exactamente frente a la entrada de Las Terrazas, por la calle Bura, vive el vicepresidente nacional de RH de Pepsico, lo cual significa que Lobatón tiene como vecinos de su obra, a puro chipocludo, que le hicieron la vida imposible, pero que finalmente resolvió como por “arte de magia”, apenas llegó al poder Miguel.

¿Y los afectados?

Entre otros, Federico “Pico” Zambrano y sus Torres Ysabella, en la Loma Larga, cuya obra cuenta con todos los permisos y le fue parada por Miguel y sus pistolas, de nombres Benito Juárez Calvillo, director jurídico; Javier Alberto de la Fuente García, secretario de desarrollo urbano; Valeria Guerra Siller, secretaria de servicios públicos y medio ambiente, quien -por cierto- es la “delfina” a la que Miguel quiere imponer como su sucesora en la alcaldía de SPGG.

De los otros desarrolladores y financiadore$ de la segunda campaña de Miguel me ocuparé posteriormente, por ahora, aquí les dejo este ajo.

Resumen

Marcial, el MC no te quiere como candidato contra la “delfina” de Miguel. Quieren otra co$a.

Miguel, no te vayas con la finta y no confundas los arrumacos que te prodiga Samuel. El gobernador sabe que no debe arriesgarse a meterte al MC para salvar tu pellejuda carrera política, porque como “independiente” estás más helado que un esquimal afuera de su iglú. El PRI no te quiere y el PAN, menos. Entonces, se te va a acabar tu nieve... de naranja.

¿Quedamos?