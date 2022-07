CENTRO A LA OLLA

No hay nada peor que no aceptar el fracaso, los errores y buscar cómo eludir las responsabilidades… Tanto buscó la oportunidad, tanto dijo de las ventajas de jugar en casa, tanto habló de un grupo de jugadoras que podía hacer historia… Y al final, no solamente no ha conseguido los objetivos, sino que nos ha intentado meter a un mundo de parsimonia pese a hacer un ridículo monumental.

El primer “no pasa nada” de Mónica Vergara, después de la derrota ante Jamaica en el primer partido del Campeonato W de Concacaf, debió tomarse como la llamada de atención de lo que estaba por venir.

Esa frase tan irresponsable como fuera de la realidad, pasó inadvertida luego de caer en el juego en el Universitario, pero después de que la entrenadora de la Selección Mexicana Femenil la repitió luego de que su equipo fue humillado por la selección de Haití, se convirtió en la frase que enterró a este equipo tricolor.

Lo peor, es que no fue la única frase fuera de la realidad y el contexto de la derrota tras perder contra Haití:

”Es un proceso planeado para este Mundial, pero también para largo plazo, para el 2027″.

”No conozco a ningún campeón del mundo que no haya pasado por este tipo de situaciones”.

”Me urge llegar a ver a mis jugadoras para decirles que me siento orgullosa de ellas porque no es fácil cerrar un partido como lo hicieron y que sepan que de aquí nace tu verdadera resiliencia”.

Hoy, además de la crítica por la falta de ambición y concentración que mostró su equipo, por la manera en que fueron superadas en lo físico y porque no supo corregir a tiempo para evitar el fracaso, a Vergara le han caído los juicios extremos por todos lados, por minimizar lo ocurrido en el premundial femenil, porque eso hizo, minimizó tanto la derrota ante Jamaica, que en su entorno, con sus jugadores, se convirtió en algo normal el perder, tan es así que lo volvieron a hacer frente a Haití y eso se produjo a partir del discurso de la entrenadora, que es cierto, ojalá aprenda de lo que le ha sucedido porque esta mancha en su carrera, no saldrá solamente con agua y jabón.