¡Vaya comienzo de semana!, arrancamos con el melodrama de Boeing , continuamos con la telenovela del sindicato de sobrecargos ASSA, y ahora nos aventaremos un clavado a la tragicomedia de Interjet.

Mis compañeros de Interjet me han hecho el favor de compartirme varios videos, así como documentos que la familia Del Valle les comparte, con el afán de crear una falaz narrativa donde ellos son los héroes sin capa, que están luchando profusamente por volver a colocar a Interjet en los cielos.

Lo digo en serio, yo les compraría el cuento completito si no supiese nada sobre los concursos mercantiles, y de cómo funciona la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El discurso es simplemente maravilloso, y es que la Familia Del Valle conoce el sentimiento que los trabajadores tienen, así como la enorme esperanza de que recuperen sus fuentes de empleo, igual que sucede todavía con compañeros de la antigua Mexicana de Aviación. Por eso es que los manipulan y engañan con cinismo.

Hace dos semanas Carlos Del Valle estuvo en el Foro de Reactivación Económica y Generación de Empleos, que se celebró en Tlalnepantla el día 5 de junio; ahí habló de los planes que tiene con la aerolínea, y vale la pena poner atención a su discurso.

“Se hizo una reestructura… Que me llevó casi tres años, una reestructura que hoy es una realidad, el día de ayer ya salió, pues, prácticamente la sentencia, es una gran noticia que no lo he hecho público, más tarde verán en mis redes sociales, que haré pública que ayer se ganó la sentencia. Subiré el documento a mis redes sociales, se ganó la sentencia, porque querían rematar los bienes de esta empresa (Interjet), obviamente gente y jueces, gente corrupta quería hacer un remate. Querían poner a esta empresa en quiebra, cuando no puede estar en quiebra porque hay 828 millones de pesos que ya deposité, ya están listos en la Junta de Conciliación y Arbitraje (sic.) para pagarle a los trabajadores. Es un dinero que obviamente puse en el Banco del Bienestar, es un dinero que no nada más queda en el “bla, bla, bla”. Entonces pues estamos listos prácticamente para terminar este concurso mercantil, para pagarle a los empleados, para devolverle ese dinero que quitaron a la gente que compró sus vuelos y no volaron, toda esa gente que hizo esto va a ser una realidad. Posteriormente empezaremos con la contratación de empleados únicamente administrativo y posteriormente traeremos el primer avión, ese es el camino…” Carlos Del Valle, ex presidente ejecutivo de Interjet

Analizar este discurso es importante porque deja al descubierto todas y cada una de las falacias y marrullerías que se avienta el flamante “director adjunto” de Interjet.

Comencemos por el principio, en este espacio le hemos dado seguimiento puntual a lo que ha ocurrido con esta línea aérea, desde que la familia Del Valle adquirió el 95% de las acciones, una semana antes de bajar la cortina; hemos registrado cómo los trabajadores estallaron una huelga con una aerolínea ya sin operaciones, y que al final ganaron un laudo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), gracias al trabajo que llevó a cabo su sindicato, la sección 15 de la CTM, por el que Interjet fue condenado a pagarles a los trabajadores $2,800 millones de pesos.

En esta columna dimos cuenta que mientras esto sucedía, un acreedor de Interjet llevó a esta aerolínea a un concurso mercantil, de donde se desprende la labor del síndico Alfonso Ascencio Triujeque, quien está facultado por la ley, para recabar el dinero dentro del concurso mercantil, y sabemos que los primeros acreedores son los trabajadores. Pues bien, esos más de 800 millones de pesos no provienen de los bolsillos de la familia Del Valle.

No me crean, pueden comprobarlo directamente en el portal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) quien publicó un comunicado el día 22 de enero de este año, donde nos comunica lo siguiente:

“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que el síndico designado por esta dependencia en el asunto de la quiebra de Interjet, expediente 17/2022, que lleva el juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles de la CDMX, logró una nueva recuperación por la cantidad de $427 millones de pesos. Este monto, sumado a las recuperaciones anteriores, da un total aproximado de $800 millones de pesos a favor de los trabajadores. La SICT instruyó al Síndico solicitar la autorización judicial para la dispersión a los trabajadores, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quienes han brindado facilidades en este proceso. Se estima que la distribución inicie durante el mes de febrero de este año.” Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes

Queda al descubierto la falacia de “Charlie” Del Valle, pues de los más de 800 millones de pesos, esta familia no ha puesto ni un solo centavo. Ahora ¿qué fue el documento tan cacareado en su discurso?, esta “sentencia”, en realidad no es una sentencia.

Documento con sello de recibido por la Secretaría Auxiliar de Emplazamientos a Huelga y Asuntos Colectivos (Especial)

Lo que subió a sus redes fue la fotografía de una solicitud que hace la apoderada legal de Interjet, para solicitarle a la Secretaría Auxiliar de Emplazamientos a Huelga y Asuntos Colectivos, de la Junta Especial 3 Bis, lo siguiente y lo cito textual:

1. Que nos proporcione copia del laudo dictado en el presente juicio.

2. Que nos proporcione copias de todos los oficios girados por la C. Presidente titular al juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles, solicitándole que exija al síndico que los 928 (novecientos veintiocho millones de pesos) que depositó indebidamente en el Banco del Bienestar más los intereses que se hayan generado sean devueltos a esta H. Autoridad para iniciar el pago a los empleados que obtuvieron en el laudo dictado

3. Todo lo anterior, para proceder ya al pago de empleados que tienen un laudo favorable a sus intereses y que no han recibido un pago en estos 4 años, lo que es terrible teniendo el dinero el juez de lo concursal, que sabe perfectamente que la prelación de créditos en primer lugar lo ocupan los salarios y las prestaciones a los trabajadores.

Según lo dicho en un video por Alejandro Del Valle, este mismo escrito fue depositado “con bombo y platillo” en el Juzgado Segundo de Materia Concursal.

Y así, sin más sustento que su propio dicho, el papá de “Charlie” Del Valle asegura que la petición de copias que hizo su apoderada legal, es una “sentencia” de pago a los trabajadores.

Una solicitud que no me extrañaría que la autoridad laboral rechazara por ininteligible, porque no queda claro qué es lo que está pidiendo, pues la redacción es obscura, por no decirles torpe.

¿Casualidad? ¡Claro que no! de eso se trata: de presentar un escrito ambiguo , para que la autoridad le pida que lo aclare, y le de un plazo para hacerlo, hacerlo mal, obtener una negativa a su solicitud de copias, impugnar ese acuerdo, ampararse… Etc., etc., y así pueden pasar fácilmente seis meses, entorpeciendo ese juicio laboral en el que ya están condenados a pagar, no 900 millones de pesos, sino 2,800 millones de pesos.

Con toda esta faramalla, tratan de engañar a los trabajadores de que ya les van a pagar, aunque en la realidad solo han entorpecido la dispersión del dinero a los trabajadores. Así, una vez más, demuestran que no paran las mentiras por parte de quienes se siguen ostentando hoy como los dueños de Interjet.