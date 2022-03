No, no era Solari…

AJEDREZ HUMANO

¿Ya quedó claro o todavía tienen dudas? Cuando la crisis tocó fondo en Coapa, desde que arrancó este torneo, la inquisición mediática dio el veredicto de culpable a Santiago Solari y de ahí el único camino que tuvo fue a la hoguera, pero a más de un mes su salida, queda en evidencia que el rosarino fue simple y llanamente el chivo expiatorio.

La salida de Solari se hizo oficial el pasado 2 de marzo y no lo bajaban de ser un técnico “vende espejitos”, el señor no tenía un pedazo bueno, en las redes sociales, los sabios del sillón, perdón, del balón, aplaudieron la decisión, el responsable tenía su castigo, todo lo que hizo y lo que no, era su culpa, los lideratos que es cierto, en América no son para presumir, por lo que significa la institución, quedaron como simples anécdotas; en conclusión, a Solari no le valió el crédito ganado en un año poco espectacular pero efectivo y en lugar de arroparlo, fue enviado a la hoguera, esa hoguera que hoy, reclama a los verdaderos culpables de la peor crisis americanista.

Dos partidos después de la era Solari, la cosa en América sigue igual o peor. Derrota ante Monterrey 2-1 y el bodrio de empate a cero en el Clásico ante Chivas, pero más que los resultados, analicemos los hechos, las actitudes. Nadie de la directiva ha dado la cara ante la crisis azulcrema, para acabar pronto, las águilas tienen más comunicados de prensa que puntos en el torneo y así, así no se puede; la falta de liderazgo en el pantalón largo es evidente, no asumen su responsabilidad y lo que es peor, no se ponen de acuerdo. Los jugadores, pondré de ejemplo a los elementos de Santos Laguna, cuando corren a Pedro Caixhina, hablaron, manifestaron su vergüenza por el presente del equipo y lo más importante están dando resultados; eso es lo mínimo que uno hubiera esperado de jugadores que ganan millones, que tomaran la iniciativa, le hablaran de frente al americanismo que se siente olvidado; pero ni Guillermo Ochoa, Miguel Layún u otro, nadie habló, el silencio otorga dice la frase y aquí por el contexto, otorga y otorga mucho.

Pasan los años y desafortunadamente los culpables inmediatos siempre serán los directores técnicos, aquí y en el futbol mundial, porque siempre será más fácil correr a uno que a varios y es ahí donde entra la inteligencia, madurez, experiencia pero sobre todo conocimiento de una institución, de una directiva, saber entender que en una crisis tan profunda, hay más de un culpable, pero claro, a que me corran a mí, mejor te vas tú primero. Pero lo que no entienden es que los próximos serán ellos, los directivos, esos que hoy se esconden, esos que no dan la cara, esos que prefieren comunicados en las redes sociales a dar la cara, esos llegado el momentos, rendirán cuentas; ¡ah! y los jugadores también, varios no merecen ponerse la camiseta del América, muchos no debieron ni siquiera haber sido contratados y saben que en el verano se tendrán que ir.

Por lo pronto, que quede claro, Solari no era el único culpable, Solari no era el único responsable y es más, me atrevo a decir que con la falta de capacidad directiva y con lo que tenía en la cancha, hizo más de lo que realmente tenía, no digo que era la peor plantilla, pero disputar una final de “Concachampions” y quedar de líder, como juega este plantel y ahí recalco, como juega, no con la calidad que pensamos que tienen, como juegan, hay que darle a Solari su justo valor, tampoco pido que regrese, ni mucho menos que se le ofrezca una disculpa, no, tampoco. Pero ojalá que podamos entender solo eso: que Solari no era el único culpable.

Luis Enrique Alfonzo en Twitter: @LEAdeportes