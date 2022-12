IRREVERENTE

Les platico, todavía desde este sorprendente país, considerado la perla de América Latina.

Continúo acá con un ojo al gato y otro al garabato, porque sigue en ebullición creciente la convulsión política del Perú, provocada por lo que insisten en no reconocer, ni el gobierno de López Obrador ni sus emBOLAdos seguidores.

Como si no tuviéramos suficiente con los problemas internos de México, el presidente Andrés Manuel insiste comprar en barata, broncas externas en las que no tiene por qué meternos.

Perla de muestra:

Fue un soberano dislate diplomático darle asilo político a la esposa del depuesto presidente peruano Pedro Castillo, siendo que ella es acusada de delitos del fuero común como asociación delictuosa y además, es una total mentira que sea perseguida política.

Es perseguida -sí- por las leyes peruanas, y después de mi segunda visita a Lima le dediqué junto a un acreditado abogado penalista limeño cuatro horas y media a estudiar el expediente de 487 fojas que le fue integrado por la Fiscal Patricia Benavides.

Abogado titulado y con tesis

Para información de mis queridos lectores, aquí su irreverente servidor es abogado titulado por la UANL y mi tesis no fue ni plagiada ni copiada en forma alguna.

Que me haya dedicado al periodismo es otro cantar, pero de que soy abogado, lo soy, para infortunio de algunos emBOLAdos.

Mi segunda visita al Perú desde el pasado 7 de diciembre tuvo un solo propósito: asistir a la rueda de prensa que ofreció la canciller peruana, Cecilia Gervasi, donde anunció en la víspera de Navidad, que Lilia Paredes de Castillo recibió un salvoconducto del gobierno peruano para abandonar la embajada mexicana Lima, “con las fundadas reservas del caso”.

Esto significa -según dijo en esa reunión con los medios- que en cualquier momento el gobierno peruano solicitará la extradición de doña Lilia y el de López Obrador tendrá que devolver a la esposa de su homólogo Pedro Castillo.

Si no lo hace cuando eso ocurra, México se meterá en otro berenjenal diplomático porque está vigente un tratado de extradición entre ambos países.

Por injerencista

El que también abandonó Lima pero para ya no volver, es el ex embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, quien fue declarado persona no grata en el Perú debido al descarado injerencismo de sus jefes.

Gracias a eso, se le hizo pasar la Navidad en la CDMX al lado de sus familiares y de su novia, la limeña ex burócrata peruana, que fue el único “mérito” que encontró AMLO para conferirle semejante cargo, ya que Monroy Conesa no conoce ni el lobby del servicio diplomático de carrera mexicano.

Los tres ministerios públicos peruanos que llevan el caso, no descansarán en estas vacaciones y de un momento a otro podría girarse el pedido de extradición de Lilia, porque -reitero- la canciller peruana dijo enfáticamente que no existe persecución política en su contra.

Movió dinero peruano a Panamá

En cambio, entre las fojas 45 y 51 del expediente en su contra, están sustentadas las pruebas documentales que la señalan como dueña junto a dos sobrinos políticos suyos, de tres cuentas abiertas y vigentes en su nombre, en el Banco General de Panamá.

Ah qué Patricia

El otro tema es el nuevo desliz de la diputada federal plurinominal de Morena por Chiapas, Patricia Armendáriz. Antes de su nueva regada, cobró fama por haberse desdicho en menos de tres minutos, de su aseveración en una entrevista, de que López Obrador dicta perlas de doctrina ideológica en sus mañaneras.

Ahora fue el asunto de los panorámicos que promueven a Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia de México.

Patricia Armendáriz

Se enredó tan patéticamente en esa entrevista -como lo hizo en la de las perlas- que fue lastimoso verla sufrir sin necesidad, porque le hubiera bastado con decir que Claudia no fue consultada para desplegar semejante acto de pre pre pre campaña, a todas luces ilegal. Patricia cree que tiene el apoyo del presidente para cometer semejantes “osos” en plena selva, la de su natal Chiapas.

Pero se equivoca, porque Andrés Manuel no mete las manos por ella ni por ninguno de los alucinados que no han aprendido a leer al colmilludo tabasqueños.

En este gremio de emBOLAdos está otro que se siente tiburón de la IP: el regio Carlos Bremer. Los arrastramientos presidenciales de Patricia; de Bremer; de Francisco Cervantes, el del CCE; de otro regio, Javier Garza Calderón; de Miguel Rincón, el primer compadre de México, son patéticos. Para desgracia de la que otrora fuere contrapeso del gobierno -la IP- estos “empresarios” de 4a son rechazados por los propios morenistas y por los empresarios mexicanos de verdad.

Patricia Armendáriz y Carlos Bremer, con el presidente