El dramático descubrimiento hecho en el ‘ Rancho Izaguirre ’ continuará provocando consternación y horror en los mexicanos. Cómo es bien sabido, el grupo denominado ‘Guerreros buscadores de Jalisco’ descubrieron un centro clandestino de entrenamiento y exterminio presuntamente operado por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, mientras el país entero se estremece de escuchar a los buscadores y sus testimonios, así como el dolor expresado por las madres de los desaparecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum y demás miembros del oficialismo han optado por minimizar los sucesos.

El senador Noroña, en unas de sus indigeribles charlas en línea, desestimó las declaraciones de los buscadores, en un claro intento de librar a su partido de serias acusaciones de negligencia criminal tras las omisiones del gobierno federal ante el empoderamiento del crimen organizado durante el gobierno de AMLO.

En adición, los propios buscadores han expresado su repudio ante la decisión de la Fiscalía General de la República de apartarlos de las investigaciones, como si no hubiesen sido ellos mismos –y no las autoridades públicas- los autores del descubrimiento. Han protestado ante la CNDH. Desafortunadamente, ésta no hará nada, pues el lector seguramente recordará que se ha convertido en una aliada del régimen, muy particularmente desde la llegada de Rosario Piedra.

Pregunta seria. ¿Qué habrían dicho los hoy miembros del gobierno si los sucesos de Teuchitlán, Jalisco, hubiesen tenido lugar durante los gobiernos de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto? ¿Habrían salido a la calle con pancartas de ‘Fue el Estado’ o habrían explotado el asunto políticamente hasta sus últimas consecuencias?

Ningún gobierno debe quedar exento. Según ha sido reportado, el centro habría iniciado operaciones desde 2012, con un claro desarrollo en materia de infraestructura en el interior de ejido a partir de 2018.

Tras la revelación del caso de los 43 en aquel año... ¿Habrían salido el conspicuo presidente de la mesa directiva del Senado y otros sujetos de la clase política morenista a aconsejar que se esperara hasta obtener los resultados de las investigaciones? ¿O habrían salido a vociferar en la tribuna de la Cámara de Diputados contra los crímenes cometidos por el Estado?

Todo apunta, a la luz de la evidencia actual, que los carteles de las droga han cruzado un nuevo umbral. Y no habría sido posible, se estima, sin la connivencia de las autoridades.