Argentino de nacimiento, Mauro Camoranesi llegó al fútbol mexicano muy joven, tan sólo con 19 años cumplidos, al Santos Laguna de Torreón, dónde sólo milito en la temporada y torneo (aún eran largos) 1995 - 1996, teniendo regularidad y mostrando, sin duda, ya su temprana calidad cómo centro campista. De ahí, volvió al cono sur, a las ligas de Uruguay y Argentina, hasta que en 1998 regresó a México, ahora fichado por uno de los clubes con mayor peso específico: el Cruz Azul; en ‘La Noria’ participó hasta el año 2000. En total, en México participó en 88 partidos de liga, anotando 22 goles (uno con Santos, 21 con Cruz Azul).

Ahí Mario Carrillo, auxiliar técnico de Luis Fernando Tena, le vió más características y potencial goleador, tan es así, que ya fuera del equipo cementero, en 1999, al quedar Carrillo brevemente a cargo de la selección nacional mayor, para un partido de esta contra Ecuador, por alguna indisposición del D.T. titular, Manuel Lapuente, el primero llamó a Mauro, con la abierta intención de convocarlo a jugar con el combinado mexicano dicho encuentro, ya que había completado sus trámites y adquirido la nacionalidad mexicana; no se dió el que jugara para México, ya que había en ese entonces varios ‘9s’ (delantero centro) consagrados, cómo los dos Luises (García y Hernández), Ricardo Peláez y Carlos Hermosillo.

Emoezando en presente Siglo, Camoranesi fué contratado en la SERIE A italiana, primero con el Hellas Verona (2000 - 2002), y luego por el gigante a nivel mundial, la Juventus de Turín, dónde militó hasta el 2010, ganando ahí un total de cuatro títulos. Fué en su paso por la JUVE, dónde se dió su convocatoria a la selección italiana, obviamente ya estando también nacionalizado italiano, dónde su trayectoria fué siempre ascendente, y que de ahí en adelante ya no dejó de formar parte de ella, sino hasta el año 2010, dónde jugó su segunda copa del mundo, en Sudáfrica; en la anterior, celebrada en Alemania (2006) fué parte fundamental, titular indiscutible durante los siete partidos, hasta llegar a la gran final, disputada contra Francia y coronándose así, la escuadra azzurra, cómo campeona del mundo, con 426 minutos en total dentro del campo de juego. Participó en un total de 55 partidos oficiales con el combinado, anotando incluso cinco goles.

Actualmente es Director Técnico , siendo timonel en un equipo de la primera división de Eslovenia, en Europa de nuevo, si, habiendo también ya tenido un paso por el fútbol mexicano, viejo y entrañable conocido pára el, en su también Patria, dirigiendo a los Coras de Tepic (2015) y a los Cafetaleros de Tapachula (2016 - 2017).