El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O , aseguró que la extinción de la Financiera Nacional Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) dejó un gran hueco y reto para la dispersión de créditos en el campo.

“En el reciente retiro de la Financiera Nacional de Desarrollo vemos un gran reto porque dejó un hueco muy grande en el crédito al productor”, dijo el titular de la dependencia al participar este lunes 15 de julio en un evento organizado por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), titulado “Inclusión Financiera en el Medio Rural”.

El servidor público señaló que antes FIRA y FND eran las dos instituciones financieras que apoyaban primordialmente a los pequeños productores del campo, con créditos ante la escasez de préstamos a ese sector por parte de la banca comercial que tan solo tiene presencia en el 6% de los municipios rurales del país.

En la conferencia mañanera de este martes 16 de julio, le pregunte al presidente su opinión sobre lo dicho por el secretario de hacienda sobre la FND y que sí ¿recomendaría a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, crear una institución que volviera otorgar créditos a pequeños productores del campo, ya que lo que otorga actualmente FIRA es insuficiente para atender a ese sector?

La contestación del ejecutivo federal fue que la institución financiera que apoyaba al campo la extinguió debido a que en ese organismo reinaba la corrupción, solo se daba créditos a grandes corporativos agropecuarios, a los lideres de organizaciones campesinas, o empresas que no tenían que ver con la producción rural, además de que muchos de estos préstamos que se otorgaban, no se liquidaban, y que dejaba en manos de Claudia Sheinbaum la creación de un mecanismo para dar créditos a campesinos.

“Sí puede consolidarse para otorgar créditos, cuidando que no haya corrupción porque eso era lo que predominaba (en la FND). Se entregaban créditos no a pequeños, sino a grandes productores que no pagaban (…) Lo tiene que analizar la presidenta para que sí se ayude a los productores”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México