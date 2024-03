Desde el 8 de marzo de 1977, se conmemora la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo, este día es un parteaguas para que no se nos olvide que nuestros derechos siempre están en peligro de retroceso y que como mujeres es nuestra obligación ayudar a que más mujeres tengan acceso a una vida con libre, con acceso a mejores oportunidades.

El tema de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos es una lucha constante porque nos podemos dar cuenta que siempre las construcciones sociales se imponen y de varios frentes se intenta minimizar que necesitamos empujar para que esas oportunidades que buscamos sean una realidad en todos los aspectos de nuestras vidas.

Es impresionante y desesperante ver la apatía con la que muchas de las personas actoras de la vida pública se suman al juego de la derecha conservadora que no le gusta que las mujeres tengan decisión propia y que estén en posiciones de toma de poder y mucho menos que levanten la voz ante los abusos de sometimiento a los que estaban acostumbrados.

Tenemos que sumarnos y unirnos desde todas nuestras trincheras para que, lo que hemos logrado no sufra retrocesos como lo estamos viendo en Estados Unidos que la clase conservadora busca dar reversa al derecho al aborto legal; es increíble que se busque limitar la compra venta de pastillas abortivas en las farmacias de algunos estados como el de Arizona, siendo esto un golpe bajo para las mujeres que no quieren ser madres por imposición y este es uno de los ejemplos más grandes que podemos ver en cuanto al porque no podemos bajar la guardia en esta lucha sin fin.

Al buscar áreas de oportunidades para desarrollarnos en la vida pública, lo primero que vemos es la estigmatización de que nuestros logros son en base al ofrecimiento de nuestro cuerpo para obtener lugares que solo les corresponden a hombres, tratan de minimizar la capacidad y el conocimiento intelectual, para que nosotras mismas nos pongamos límites ante los ataques brutales de quienes se sienten amenazados por el avance de las mujeres, de hecho, creo que su hombría vulnerable los hace sentirse menos.

Nuestro compromiso en este día es expresar nuestro sentir, lo que nos duele, lo que nos inspira, lo que queremos para las nuevas generaciones, porque yo quiero un mundo libre de violencia de género en todos los sentidos, que nuestra descendencia tenga mejores oportunidades de vida, más bienestar y eso lo lograremos si a pesar de todos los obstáculos que nos ponen, seguimos luchando para que nuestros derechos y libertades sigan creciendo y jamás retrocedan, no podemos dejarles el camino libre para someternos a seguir siendo las que calladitas nos vemos más bonitas.

¡Que quede claro que no es por el hecho de ser mujeres que tenemos derecho a todo, claro que no! Existe una responsabilidad con la sociedad de que entre más libertades tenemos, más responsabilidades con la sociedad también están implícitas.

Hoy que dos mujeres buscan ser presidentas de México, es una gran oportunidad para ver que es lo que buscamos al reivindicar nuestra lucha por las libertades, mientras que Claudia Sheinbaum representa al sector de lucha que busca generar más bienestar, más libertades y que está rodeada de personas que quieren un mundo libre de violencias; vemos y sabemos que Xóchitl Gálvez está rodeada de un retroceso impresionante al ver la forma tan burda que hace política, junto con los asesores tan nefastos y conservadores que la rodean.

No puedo dejar de mencionar que en este sexenio en México más mujeres tuvieron acceso a mejores oportunidades, también tenemos un sexenio histórico en donde la paridad de género la vivimos de principio a fin; nunca en la vida pública de un gobierno habían estado tantas mujeres en posiciones de poder, en puestos relevantes y trabajando para llevar bienestar a todos los rincones del país, es algo que quedará en la historia porque rompe los esquemas del conservadurismo en el que siguen creyendo que los hombres son los únicos capaces de gobernar, se supone que no hay marcha atrás, pero no nos podemos confiar y esos espacios los tenemos que seguir peleando, para visibilizar e impulsar nuestros derechos.

Hoy tenemos la libertad de ser autodidactas, tenemos todas las herramientas del ciberespacio a nuestro alcance y por ello te invito a que seas participe de esta lucha, para que lleves a todos los rincones de donde vives, tu que tienes más oportunidad que otras mujeres, para que les abras camino y las ayudes a integrarse a un mundo que le ofrezca oportunidades de desarrollo, ¿cómo?, simplemente acercándolas a los programas sociales que ofrecen cursos técnicos para que desarrollen alguna actividad económica, puedes ser un enlace para que las que tienen hijos, las apoyes para que tengan acceso a becas para que entren a la escuela o continúen con sus estudios, que se sientan valoradas, que aprendan a leer, a buscar ayuda, porque aunque parece increíble su mente se cierra y no se dejan ayudar por el temor de siempre haber estado en una posición vulnerable.

En verdad que tenemos mucho por hacer, la brecha socioeconómica es de manera increíble cada vez más grande, durante el COVID, hubo más separación de ricos y pobres en extremo, lo que nos lleva a pensar que es lo que estamos haciendo como sociedad, para que esta brecha se acorte.

De hecho, un grupo de familias multimillonarias según andan buscando como hacerle llegar dinero a los gobiernos por medio de pagar más impuestos para que disminuya la pobreza en el mundo, se me ocurre que aparte de pagar más impuestos porque obviamente tienen más dinero y utilidades, que también paguen mejores salarios y que dejen a las personas desarrollar su propia economía para que el dinero y las oportunidades fluyan.

Para sumarte a un mundo libre de violencia y buscar la igualdad de hombres y mujeres, te invito a apoyar desde tus posibilidades y un poco más, para que una mujer se desarrolle y salga adelante en sus estudios, en su entorno, en su desarrollo, porque esto contribuye a que el mundo sea mejor para quienes están a su alrededor, anímate y se parte de esta lucha feminista, de esta gran revolución de las conciencias que de manera pacifica está llegando a todas y todos.

Gracias por leer hasta el final y te dejo un abrazo virtual y revolucionario con cariño.