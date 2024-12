“Hay esperas de un minuto que se hacen demasiado largas, y eternidades que se abrevian con un solo gesto y por causa de alguna inesperada revelación.” MARÍA ORUÑA

¿Ajuste o cambio, amago o negociación, secretario o gobernador? Todos estamos de acuerdo, creo, que el asunto es ¡que funcione! Así que no nos perdamos en discusiones como la de que si hay reemplazos o relevos. Tampoco si se trata de dar o no contestación a lo que Donald Trump soltó hace algunos días. Quiero pensar que aquí está habiendo una nueva forma de negociar la sustancia, más allá del discurso que pronuncian las partes.

Ahora bien, tampoco es que uno diga: ¡qué bárbaro! Resulta ser que algo que debiera ser natural, ya nos resulta extraño. ¡Qué mal, qué pena!

Me refiero a que los cuatroteros nos han malacostumbrado a carecer de las nociones básicas de una buena administración pública. Y ahora que se da una corrección nos parece algo extraordinario. Cuando se conduce hay que hacer continuos ajustes de dirección, así sean estos mínimos. Lo mismo sucede con las políticas públicas, hay que hacerlas, reconvertirlas y cerciorarse de que lleven a buen puerto.

Menciono lo anterior porque aún no sabemos si se trata de flor de un día o la acción que construye una tendencia, pero la captura de casi veinte millones de dosis de fentanilo ya ha recibido aplausos de no pocos actores aquí en México y fuera. La felicitación de Estados Unidos obviamente indica que este tipo de decomisos le son benéficos.

Mas el combate al negocio del fentanilo no lo es todo. Y es que, aunque no pueda admitirlo, a Claudia Sheinbaum le heredaron un país en llamas. Las matanzas están a la orden del día en prácticamente toda la República y Omar García Harfuch sencillamente no podrá estar en todos lados y en todo momento como ahora lo hace en Sinaloa.

Reconozcamos los avances; sin duda. Mas dejemos las palabras ‘el real deal’ para cuando lo que ocurra no sean solo unos golpes aislados al narco y a la inseguridad, sino cuando esta disminuya, los desaparecidos y asesinatos terminen y el flagelo que significa el océano de drogas que nos inunda se detenga.

Giro de la Perinola

En el país de los otros datos, los reales, el jueves mataron a una persona en una barbería en Los Mochis Sinaloa. Sí, un cliente fue ultimado y el barbero resultó herido.

En el país del gobierno de la simulación, la autoridad ya devolvió la mercancía decomisada en la bodega de Izazaga 99. ¿El operativo realizado la semana pasada, donde se recolectaron más de 70 mil artículos fue pantalla? ¿El combate al contrabando es una mentira más del oficialismo?

Cayó Damasco en manos de los rebeldes. El presidente sirio Bashar Al-Assad ha huido. Tras 53 años en el poder, el régimen de los Assad en Siria ya es historia.