Morena no se puede llevar todo… I/II

Por: Carlos Carral Hernández

Cuando menos no bajo sus propias siglas, que lo pueda hacer en acuerdo con otras fuerzas políticas, eso sí pudiera darse y todo parece indicar que es el plan del presidente AMLO ante el desgaste del partido que fundó, la pelea entre los líderes más visibles de este partido político y desde luego ante la necesidad inevitable de hacer acuerdos.

El paquete de negociación es amplio, a la oposición no le conviene negociar caso por caso, de hecho es claro que lo electoral es solo una vertiente de los intercambios, los acuerdos incluyen varios rubros en prácticamente todos los espacios de poder, los beneficiados son algunos sectores dentro del priísmo principalmente, porque hay que aclarar algo, el presidente no está dispuesto a negociar a nivel institucional, sabe que es mejor dividir para avanzar, es parte de su esencia política y al PRI ya lo partió, “Alito”, su presidente nacional, no oculta su alejamiento y molestia con los gobernadores de Oaxaca, Hidalgo y el Estado de México.

Unas entregas atrás empezamos a hablar de esto, la elección en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana es para nosotros parte del paquete negociado, sería ridículo creer que en el STPRM el triunfo de Ricardo Aldana fue producto de una elección democrática y que pudiera ser una una derrota para el presidente y su gobierno, al no contar con los elementos para frenar a este sujeto desde su candidatura, en este país no ocurre nada sin que López Obrador lo autorice, esa es también parte de su naturaleza.

En los siguientes meses varios cargos estarán en disputa, pero las gubernaturas de Oaxaca e Hidalgo son las más importantes, hay elementos de sobra para pensar que están pactadas y que seguirán en manos de los afines a los Murat y los Fayad, en el 2023 la elección en el Estado de México también buscará la renovación del gobernador de la entidad, al igual que en las elecciones mencionadas, existen indicios y rumores de que el sector priísta afín a los Del Mazo, ya pactó con el presidente mantener la gubernatura para ellos.

No es que en Oaxaca, Hidalgo y el Estado de México, Morena no tenga posibilidades, pero las necesidades del presidente son mayores, el proyecto se debe consolidar a cualquier costo y los 3 gobernadores actuales de estos estados han mostrado civilidad, prestancia y ganas de acordar, -brincándose a la dirigencia de su partido-, así es que no hay nada que detenga los posibles acuerdos, además que ganen otras fuerzas con una inexplicable cercanía al gobierno federal, habla de democracia, de respeto a la oposición.

En el Estado de México las cosas ya están calientes, los mismos morenistas creen que por ser militantes de este partido, tienen una ventaja natural sobre los priístas y panistas, sí tenemos algo de razón, ser militante de Morena es una desventaja garrafal, el candidato o candidata será sacrificado, no importa quién sea o cuánto le invierta, la suerte pudiera ya estar echada.

Al parecer hay cuando menos 5 posibles candidatos a la gubernatura por el partido del presidente: el senador Higinio Martínez, la secretario de educación púbica Defina Gómez, el actual director del Issste Pedro Zenteno, el expresidente de Netzahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa y hasta el presidente de Ecatepec Fernando Vilchis, quien nos enteramos que contra toda lógica, también tiene intenciones, en honor a la verdad solo 2 de ellos con verdaderas posibilidades, los demás sin ninguna, seguramente le andan jugando a la negociación para ver qué más pueden sacar.

De ninguna forma mi comentario parte de preferencia alguna, simplemente el ambiente se siente así, los números no mienten, los intereses son claros y Morena tiene un dueño en el Estado de México, el asunto da para jugar a la prospectiva con algo de objetividad.

ADENDUM

Que lamentable tratar a las personas como limosneros, que terrible permitir que alguien nos trate de manera tan indigna. Hace unos días la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lanzó a “sus simpatizantes” desde la terraza del edificio delegacional, pelotas con billetes de $500 pesos adheridos, ese es el nivel de la política nacional, como hemos dicho, lo mismo morenos que priístas o panistas. Doblemente lamentable para la alcandesa: esa visión sobre los demás no la llevará muy lejos en la política y qué terrible es saber que tenemos que pagar por el apoyo de la gente. El día de ayer retomamos el proyecto de ESFOPS Tv en youtube, reiniciamos los trabajos con una entrevista realizada por Alberto Carral y Armando Valle a José Luis Soto, sobre la conmemoración de los lamentables 50 años del Halconazo y los hechos detrás de ese suceso. Estimado lector le invitamos a que visite el canal y nos deje sus opiniones.

