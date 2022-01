Morelia, la capital nacional del deporte

La capital del estado de Michoacán es patrimonio cultural de la humanidad— reconocida por la UNESCO— gracias a su riqueza de usos y costumbres, así como por su historia y arquitectura. Sin lugar a dudas, Morelia es una de las ciudades más hermosas del país; posee un enorme legado sociocultural, al igual que espacios turísticos inigualables.

Qué más puedo decir de Morelia. La capital del estado de Michoacán sigue siendo mi hogar desde hace 40 años. Aquí nací. Admiró su belleza natural; su colorido y su naturaleza. Suman muchos elementos que me inspiran. Esa sensación es inigualable para confeccionar un universo colonial de edificios antiguos y cantera rosa.

Por esa razón, todo lo que repercute en Morelia que pueda ser sinónimo de crecimiento, me motiva. Quizá lo que más me atrae son los temas políticos; sin embargo, me llama poderosamente la atención cuando un tópico es interesante, máxime si potencializa un desarrollo positivo y nos deja un aprendizaje, si ése hecho se puede aplicar para tener efectos positivos.

Eso me resultó atractivo cuando, hace unos días, supe que la capital del estado de Michoacán será muy pronto, el punto de encuentro Nacional de Juegos para adultos mayores y atletas Máster.

Es, por mucho, un hecho sin precedentes que marcará no sólo un esfuerzo de lo previsto, sino será un avance en materia de desarrollo integral y, por supuesto, incluyente que, en este momento, ha dependido del empeño que se le imprimió que son, ni más ni menos, un ejemplo en virtud de los tiempos dónde el fomento a la cultura toma un lugar preponderante.

Entonces, qué Morelia sea sede y epicentro de unos juegos deportivos para fomentar la sana convivencia y promover los valores, así como el ejemplo para demostrarnos que se toman en cuenta las necesidades y exigencias de toda la población, merece que compartamos nuestro interés.

No tengo la menor duda de que el actor político que debe estar más satisfecho con ese trabajo es el presidente municipal, Alfonso Martínez. Dos veces alcalde con este nuevo periodo aunque, en esta ocasión, con un programa sociocultural más amplio de causas que vale la pena seguir.

Fue buena determinación de Alfonso Martínez poner del Instituto de Cultura Física y Deporte de Morelia a Verónica Zamudio, mujer activa y dinámica que, en esta nueva tarea, ha demostrado capacidad desde que tomó posesión. Asimismo, nos dejó claro que hay temas que resultan altamente atractivos cuando se antepone el deseó de fortalecer la convivencia y el esparcimiento.

Qué bueno que Morelia se haya ganado esa oportunidad de albergar los juegos nacionales para adultos mayores. Me da gusto.

Lo que se ha podido conseguir gracias a la gestión son, en éste momento, buenas noticias para buscar alternativas y puntos de encuentros donde no sólo se proyecte el deporte que lógicamente es lo más trascendental de éste desarrollo, sino se promueva la convivencia familiar.

Mientras eso pase, le reconozco a Alfonso Martínez la decisión de nueva cuenta de poner al frente de esta institución a Verónica Zamudio. Ella, desde que inició, ha dado un giro total, vanguardista e innovador que, sin lugar a dudas, no podemos soslayar, máxime por el cariño especial que le tengo a mi estado natal y, por supuesto, a la capital del territorio michoacano.

Aunque en este momento, lo más importante es, evidentemente, la contienda para adultos mayores que tendrán la oportunidad de mostrar su grado deportivo y habilidad en competencia que, en práctica, vienen en un buen nivel en disciplinas como natación, atletismo, ajedrez, relevos y muchas otras categorías donde, el deporte, es apasionante.