Dayán, juez

Me habían dicho que juez es el significado del apellido Dayán, de origen sefardí (judío español). Para confirmarlo hice una búsqueda en Google. Y sí, eso significa. Cito a Enlace judío: “Entre los apellidos de judíos españoles es fácil reconocer oficios, designados en árabe o en hebreo, como Amzalag, joyero; Saban, jabonero; Nagar, carpintero; Haddad, herrero…; Hazan, cantor; Melamed, maestro; Dayan, juez”.

Curiosamente, dayán o dayan parece estar detrás del nombre del municipio andaluz Jaén. Se trata de una palabra hebrea, pero muy parecida a yaiyan, árabe. Por lo tanto, los estudiosos tienen dudas acerca de si Jaén se llama así por haber evolucionado a partir de yaiyan o de dayan.

En fin, la papa caliente del plan b electoral le tocó, por turno, al ministro Dayán, ciento por ciento juez: lo es desde el apellido y toda su vida profesional la ha dedicado a juzgar.

El de Alberto Pérez Dayán es el típico caso de “estar en el sitio adecuado en el momento adecuado”. ¿Sitio adecuado? La corte suprema de México. ¿Momento adecuado? En la fila de ministros y ministras esperando asuntos: simple y sencillamente él seguía cuando se asignó el plan b, esto es, la reforma legal que si resulta constitucional a México en un sentido —bueno o malo, cada quien tiene su punto de vista—, y si se echa abajo cambiará también al país, pero en otra dirección —mejor o peor, depende del cristal ideológico con que se mire—.

Hasta donde entiendo, el ministro Pérez Dayán podrá suspender, o no, las reformas a la legislación electoral. Si las suspende, la oposición lo elogiará y el presidente AMLO criticará fuertemente al juzgador en la mañanera. Si no las suspende, Andrés Manuel lo aplaudirá y tanto priistas como panistas dirán que se vendió.

En cualquier caso, según me dicen, el plan b electoral llegará a una de las salas de la SCJN —no sé si necesariamente a la segunda, que Dayán preside— y después el debate se irá al pleno donde siete ministros y cuatro ministras tendrán la última palabra.

Pero la ovación y el abucheo iniciales —se darán al mismo tiempo, sin duda— serán para Pérez Dayán; su ventaja es ser juez desde el apellido, vale decir, contar con capacidad sobrada para comprender la naturaleza de su oficio, que invariablemente a una de las partes enfrentadas deja muy satisfecha y totalmente inconforme a la otra.

En la búsqueda de internet que hice acerca del apellido Dayán encontré el premio que obtuvo un estudiante de doctorado en ingeniería en telecomunicaciones de la Universidad Pública de Navarra.

Y es que ese estudiante, que debe ser brillante, se llama como el ministro Pérez Dayán, pero al revés y sin una de las tildes: Dayan Pérez.

En 2020, el estudiante Dayan Pérez ganó el tercer premio al mejor póster de la V Conferencia Internacional en Metamateriales y Nanofotónica, METANANO de Georgia. Este es el póster simplificado:

Metamateriales y Nanofotónica

No entiendo nada acerca de metamateriales y nanofotónica. Supongo que Pérez Dayán tampoco será experto en el tema de especialización de su tocayo inverso Dayan Pérez.

Lo más que sé es que la nanofotónica estudia las interacciones entre la materia y la luz en la escala nanométrica.

Como sabe cualquiera, un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Como único otro dato que conozco, informo que a escala nanométrica la materia puede cambiar sus propiedades físicas y químicas. O sea, el diablo se puede meter a los más pequeños detalles y alterarlo todo.

Para comprender el plan b electoral el ministro Dayán, primero, y después el resto de sus colegas en la corte, tendrán que analizar a escala nanométrica lo que propuso AMLO y que no convenció a la oposición.

Solo yendo hasta el último de los detalles de las reformas a la legislación electoral, podrán quienes integran la corte tomar una decisión constitucional y justa.

Ni siquiera en el INE —que se supone encabeza el rechazo al plan b— hay un acuerdo acerca de que sean tan perversos los cambios que hizo el poder legislativo y que propuso AMLO. Hace un par de semanas la consejera Carla Humphrey se fue a los detalles más pequeños y encontró que hay cosas buenas en las reformas, como la desaparición de la junta general ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Aunque el debate se dará en la corte suprema, el estudio correcto del plan b electoral no es necesariamente jurídico, o no solo jurídico. La verdad de las cosas es que hay en el fondo una disputa por el presupuesto del INE, excesivo en mi opinión. Como este es un problema operativo —¿se puede, o no, hacer lo mismo con menos?—, entonces se requeriría un minucioso análisis de ingeniería industrial, es decir, ir a los más mínimos detalles: escala nanométrica, pues.

O sea, de todas todas el trabajo constitucional del ministro Pérez Dayán se relaciona con el póster de su tocayo inverso y sin una de las tildes, Dayan Pérez: el de los metamateriales y la nanofotónica, en sentido figurado obviamente.

Dayan Pérez

Lo cierto es que en un tema tan importante se debe ir mucho más allá de lo lo jurídico porque el diablo, que acomoda a su gusto todas las leyes, siempre se aparece en los detalles, particularmente cuando el estudioso los da por conocidos y universalmente aceptados.

Mexicana de Aviación

(Reproduzco enseguida una carta de réplica a un artículo de Ximena Garmendia)

Federico Arreola

SDP Noticias

Estimado Federico:

El día 17 de febrero de 2023, Ximena Garmendia publicó un artículo en tu respetable medio al cual nos hace alusión acusándonos con mentiras de que la venta de Mexicana de Aviación está en peligro. Queremos hacer uso de nuestro derecho de réplica.

En primer lugar, es evidente el conflicto de interés de esta persona puesto que es parte activa en este proceso ya que es sobrecargo activa de Mexicana de Aviación y pretende que no cobremos lo que por derecho nos corresponde para así poder tener acceso a más recursos para ella en nuestro detrimento.

Señala que la asociación de jubilados AJTEAM que dirige Fausto Guerrero tuvo diferencias con el abogado Juan Iván Peña Neder, representante legal de los sobrecargos jubilados, pero no señala que estas diferencias se dieron cuando AJTEAM y el Barzón pretendieron cobrar los honorarios del abogado y lo hicieron, posteriormente, revocaron al abogado una vez que éste habría ganado un laudo en última instancia cumpliendo con la labor por la que fue contratado. Es decir: el abogado ganó el laudo, consiguió un pago parcial (el único que han obtenido los trabajadores por la vía laboral), cobraron el honorario del 18% del abogado y después revocaron al abogado.

Menciona que los honorarios del abogado son del 30%, lo cual es una falsedad lo cual consta en el mismo contrato de servicios profesionales que firmó Marcela del Collado y todos los jubilados con el despacho de Juan Iván Peña.

Acusa con un supuesto análisis jurídico que el abogado Peña abandonó el caso y el laudo prescribió, lo cual es mentira y se puede comprobar en los autos del juicio, puesto que Mexicana de Aviación interpuso un incidente de prescripción en 2019 y le fue negado.

Lo que es evidente es que la persona que revocó recientemente al abogado Peña, Marcela del Collado, tuvo la oportunidad de revocarlo en conjunto con los que siguieron a la AJTEAM en 2016 si tanto le molestaba y no lo hizo sino hasta febrero de 2023, mostrando abiertamente una falta de ética, de escrúpulos y también un interés oscuro y a todas luces absurdo, actuando abiertamente en contra de sus compañeros jubilados quienes desean que la justicia se cumpla. Si ella no quiere defender el laudo que ganamos para ella, está en su derecho, pero no puede desconocer su responsabilidad para pagar el honorario que está contratado por los servicios profesionales del abogado y su equipo.

Es verdaderamente patético que se intente desvirtuar con ataques personales al abogado Peña, en un asunto que es estrictamente jurídico y que se está desahogando en los tribunales.

Los jubilados de Mexicana de Aviación respaldamos todas y cada una de las acciones del abogado puesto que son encaminadas a la defensa de nuestros derechos consagrados en un laudo obtenido en 2016 en última instancia y que, ni los sindicatos, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han defendido y, por el contrario, se han dedicado a obstruir. Lo que se demuestra es que hay una estrategia evidente para tratar de provocar el abandono de la defensa pues saben que el poder judicial va a otorgar a los jubilados la razón y quieren que, deshaciéndose del abogado, el gobierno pueda operar en su contra la compra de Mexicana y la violación de su laudo.

Por último, quiero enviarte la carta que le hicimos llegar al C. Presidente de la República en la que exponemos claramente que no estamos en contra de la venta de los activos de Mexicana de ninguna manera, en lo que estamos en contra es en que se quiera desconocer por la vía extralegal un derecho que tenemos respaldado por el poder judicial, que se encuentra en firme y que ha sido combatido en todas las instancias. El abogado ha sido el único que ha logrado un pago para los trabajadores del cual se beneficiaron tanto Marcela del Collado, como los que ahora se alinearon con la AJTEAM en contra de sus compañeros jubilados. Además, este laudo defiende a todos los jubilados, incluidos los que se fueron al AJTEAM/Barzón.

Muchas gracias por respetar nuestro derecho de réplica y quedo a tus ordenes para cualquier aclaración.

Iván Enríquez

Representante común de los sobrecargos jubilados de Mexicana en el juicio 88/2015.