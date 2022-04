Ayer definí como “pírrica” la supuesta victoria de la oposición mexicana el pasado domingo. Para refrescar la memoria, les recuerdo aquella anécdota de Pirro, rey de Epiro, quien logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles de sus hombres. Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla, dijo: “Otra victoria como esta y quedaremos completamente arruinados”.

Los congresistas traidores duraron menos de 24 horas en el éxtasis que les brindó el haber sido buenas mascotas para sus amos españoles y anglosajones. Sin embargo, este inicio de semana les trajo una dosis de realidad, con la reforma a la ley minera que nacionalizó el litio.

La derecha, mentirosa, fracasada y entreguista como siempre, ahora dirá que el litio “está obsoleto” y que vienen “mejores tecnologías” que las baterías recargables manufacturadas con este material. Eso es falso. Nada más pónganse a revisar de qué están hechas las baterías en el smartphone Android, iPhone, iPad, laptop, tablet o computadora con la que están leyendo este texto. Y no hablemos de nuevas tecnologías como los automóviles eléctricos. Ahí está el caso del oligarca sudafricano con padres que se enriquecieron durante el apartheid, Elon Musk, quién estaba en éxtasis después del golpe de estado de Bolivia de hace unos años, ya que sus mal diseñados Teslas funcionan con baterías recargables... de litio.

Los fachos perdieron el litio y ahora se dedicarán a decir tonterías como que carecemos de la tecnología para explotar el material (como si no tuviéramos decenas de miles de ingenieros calificados en México y como si no se pudiera COMPRAR la tecnología a países como China o Bolivia a precios justos) y que el libre mercado y no sé qué cuanto. Son ladrones y estúpidos.

Tan sólo un dato más: el precio de la tonelada de litio se ha sextuplicado en menos de un año. Y al ser un elemento no renovable, el precio tenderá a seguir subiendo. Y eso es lo que los derechairos quieren regalar a cambio de unos cuantos centavos y unas palmaditas en la cabeza de sus amos extranjeros. El futuro de las próximas generaciones de mexicanos. Pero no lo pudieron lograr. Lo dicho. Victoria pírrica.