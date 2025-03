Para entender hacía dónde está llevando al mundo Trump hay que preguntarnos qué busca y por qué percibe el orden como una camisa de fuerza costosa para Estados Unidos, en otras palabras y como lo explicaría el propio AMLO, “no me vengan con que la ley es la ley” y los tratados, menos.

En la visión de Trump y sus seguidores -ciudadanos y grandes magnates corporativos- después de la Segunda Guerra Mundial el equilibrio y el orden fue a costa de Estados Unidos, que se encarga de subsidiar a los países que caen en crisis económicas o de proteger a otros para mantener el orden internacional y todo a costa de los contribuyentes.

Además, para Trump los organismos internacionales que surgieron después de la segunda guerra, como la ONU, el FMI, la OTAN, el Banco Mundial, la OMC y otros, como la COP de Paris ya no son funcionales para Estados Unidos y prefieren negociar país por país.

Consecuencias inevitables

Para México, la unilateral medida deja prácticamente sin efectos el T-MEC y con ello la posibilidad de recurrir a instancias, cortes o invocar leyes y tratados internacionales, lo que podría acarrear consecuencias brutales.

El expresidente Zedillo lo expuso claramente hace unos meses en una conferencia virtual en el ITAM al expresar su preocupación por el futuro del país ante los crecientes desafíos internacionales, especialmente por su cercanía con Estados Unidos. Según Zedillo, México se enfrenta a una “tormenta perfecta” que podría llevar a la ruptura del orden internacional y que tendría graves consecuencias económicas para ambos países. Este orden, que ha sido clave en la estabilización global desde la Segunda Guerra Mundial y ha permitido a naciones subdesarrolladas emerger como potencias económicas, hoy está bajo ataque con reglas violadas y refutadas por diversas potencias.

Sin embargo, más allá de la presidenta, sus asesores parecen no entender la lógica de la situación internacional, ni cómo negociar en el escenario donde se construye este nuevo orden. Más que nunca se requiere de la visión estadista y no de un grupo político de partido que se limite a ver por los intereses mezquinos de un nacionalismo trasnochado. No entenderlo y mantener esa postura, nos llevará al peor de los escenarios, o por lo menos a las épocas de la “dependencia”.

Debilidad institucional

Otro tema importante de entender y atender para negociar es que el problema no son solamente los aranceles, que la situación interna del país nos pone en una posición de gran debilidad frente al exterior y particularmente frente a Trump.

Nosotros somos inseguridad, reforma al poder judicial, desaparición de organismos autónomos, corrupción, influyentísimo, nepotismo, energía contaminante, tecnología y falta de ubicación en robótica, competencia desleal, sindicatos y un sentimiento generalizado de incertidumbre.

Todos estos factores más los aranceles impuestos por Estados Unidos y la fragilidad del Estado mexicano, hacen la combinación perfecta para que ganen los chinos, coreanos, japoneses, indios, brasileños, argentinos, vietnamitas y demás competidores de la región norteamericana. En síntesis, México pierde la oportunidad que representa el nearshoring para salir del bache económico.

Es difícil saber cuál va a ser la respuesta de México, si será una postura de Estado o una simple arenga populista. Si bien la presidenta Sheinbaum habló con claridad, las medidas son inverosímiles al interior y todos pierden. En lugar de dividirnos, deberíamos pensar en mayor integración. Algo que se puede considerar acertado fue no responder de inmediato y analizar la estrategia.

El problema es que mientras habla como estadista, actúa como populista. Antes del anuncio de Trump aseguró que ya tenía plan B, C y D , pero, al final decidió, al más puro estilo populista, convocar a una “asamblea deliberativa” en el Zócalo .

Cabe destacar la importancia de la posición que asuma la presidenta Sheinbaum y, dando el beneficio de la duda, no es difícil advertir que las fuerzas internas de Morena que se encuentran en el patíbulo la presionen para que no ceda ante la presión de entregarlos a la justicia de EU.

Monreal, y lo que representa, sale diario a tratar de defenderse él y a su grupo de mafiosos pidiendo unidad nacional para salvarse aún acosta del país, qué importan las cuotas compensatorias, qué importa el impacto a la economía, qué importa que perdamos el trabajo, lo importante es que la justicia no los alcance.

X:@diaz_manuel