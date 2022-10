Soy solo una mexicana más, que hoy de milagro llega a cumplir 49 años de vida. Sé que a muchos no les interesa lo que tenga que decir alguien como yo en este día, pero gracias a Dios cuento con este maravilloso espacio para poder compartirles lo que en un día como hoy siento.

He decidido que más que querer festejar este día, quiero festejarlo agradeciendo por cada cosa que tengo y que me ha ayudado a sobrevivir.

Primero que nada, porque gracias a Dios sigo con vida. Es sin duda al primero que hoy, y todas las mañanas, le agradezco un día más de vida y le pido que me enseñe el propósito de mi existencia.

Quiero darle las gracias al director de este espacio, SDPnoticias, don Federico Arreola, que un buen vida descubrió que yo podía decir muchas cosas escribiendo y que aunque poco coincidimos en nuestras formas de pensar, me permite con total libertad escribir acerca de lo que siento y pienso, y encontrar un lugar de expresión como este, en estos días es como encontrar una joya en medio del mar; gracias por invitarme a hacer una de las cosas que más me apasionan en la vida que es: escribir.

Gracias a los que comparten lo que escribo, muchísimas gracias.

Gracias a todos aquellos con los que no coincido también, porque ellos me enseñan lo que sí quiero para mi vida y para mi país.

Y justamente…

Gracias México, donde fui salvada de morir un montón de veces por distintas causas, donde crecieron mis hijos y el amor. Donde solté mis raíces que se han agarrado con uñas y dientes porque como diría la canción: “Que me entierren aquí”.

Gracias a cada persona que sin conocerlos se han puesto la capa de héroes o de heroínas y han dado lo mejor que pueden y tienen para que muchos niños y niñas tengan su medicamento para el tratamiento contra el cáncer o cumplan algún sueño, gracias a todos ellos por ser pequeños milagros todos los días.

Gracias al estado que me permitió entrar: Querétaro. Gracias a su gobernador, Mauricio Kuri, a su presidente municipal, Roberto Sosa, por demostrarme que sí existen políticos que tienen vocación de servicio y que aman lo que hacen; que sí hay políticos que les interesa el otro y no solo las cifras con muchos ceros… Gracias a este estado porque a pesar de que llevo tatuada a la CDMX en mi piel, me ha brindado trabajo, paz y seguridad; me ha conectado con gente maravillosa, que me ha dado oportunidades y gente de la que he aprendido un montón como sí hay que ser en la vida y como no hay que ser nunca…gracias por todo ello.

Gracias en especial a Twitter, en donde he encontrado mi espacio de desahogo y de escritura, donde les he compartido mis anhelos y mis tristezas.

Gracias a mi corazón que siempre tendrá un espacio esperándote.

Gracias a todos los que me leen, y por los que me dedican un tiempo para escribirme; gracias a quienes me siguen por su respeto y por estar... Gracias, siempre gracias.

Gracias a las benditas redes sociales que abren los ojos, que informan, que entretienen y humanizan; las amo profundamente.

Gracias personalmente por mi cama, por mi techo y por tener comida y sustento y amanecer con agua caliente en mi regadera.

Gracias por los que viven conmigo que me soportan, me aguantan, me perdonan y me entienden.

Gracias a mis tres perritas que son el claro ejemplo que me dan todos los días de que sí existe el amor puro, limpio y desinteresado.

Gracias por mi voz, por las letras, por mi nostalgia y mis recuerdos.

Gracias por los que estuvieron, por los que están y por los que habrán de venir.

Gracias también por lo que fue, por lo que es y por lo que esté por venir. Doy gracias por 49 años de ver la luz del día después de largos anocheceres.

Gracias a ti que me leíste en este día y en todos.

Gracias vida, siempre gracias.

Es cuanto