México y sus retos financieros

La captación financiera son todos los recursos que se obtienen a través de diferentes instrumentos, que absorben los recursos del público, se genera su diferencia en captación de corto, mediano y largo plazo. Esos recursos que las entidades financieras le llaman captación, ahí identificaremos las cuentas de depósito como vista cheques o débito, o las inversiones a plazo. Citando a la CNBV el reporte de captación supero los 6.7 billones de pesos en marzo de 2021, de los cuales los depósitos de exigibilidad inmediata o a la vista (cuentas de cheques o débito), son del orden de 4.3 billones de pesos, es decir el 65% de la captación es de exigibilidad inmediata.

En tanto los depósitos a plazo representan el 20% del total con 1.4 billones de pesos y la diferencia del total de captación de 1.10 billones de pesos que es el 15% de la captación en mercado de dinero, títulos de crédito y préstamos interbancarios. El 50% de la captación total se concentra en tres entidades financieras BBVA, Santander y Banorte.

Las bases de depósitos a la vista siguen creciendo influidos por el traspaso de plazo a vista, la captación a plazo sigue disminuyendo al igual que los fondos de inversión, el propio gobierno en todos sus niveles, las empresas y las familias, están buscando tener liquidez ante la situación de la pandemia.

En tanto la colocación o prestamos es de 5.4 billones de pesos, de los cuales 3.1 billones a empresas grandes y entidades de gobierno, menos de 300 mil millones de pesos son destinados para las mipymes, en tanto 1 billón al consumo (tarjeta de crédito; automotriz, personales y nomina) y 1 billón en créditos a la vivienda. El 50% de la cartera total esta concentrada en tres entidades financieras BBVA, Santander y Banorte.

Si consideramos la cartera total de la Banca de Desarrollo a diciembre de 2020 sería una cartera total de 1.1 billón adicional, de los cuales el 50% lo detenta Banobras, por lo que el 6% es para cartera hipotecaria de SHF, el 42% de Nafin y Bancomext (estos dos últimos con participación contaminada por otorgar grandes créditos a medios como El Financiero, El Universal, así como entidades extranjeras de energía, o referidos de gobiernos anteriores que han sido un dolor de cabeza), por lo que no están operando para lo que fueron creados como entidades de fomento del empleo y desarrollo regional y empresarial y a las MIPYMES, prácticamente nada, solo discurso) y el 2% restante para Banco del Bienestar y Banco del Ejército.

La Banca de Desarrollo no rinde cuentas sobre su situación financiera y sobre el uso de recursos públicos.

Tenemos una Banca de desarrollo que atiende temas por grupos afines al gobierno en turno, es de resaltar que FIRA y FND (Financiera Nacional Agropecuaria) no reportan su información financiera a CNBV, privilegio que es apoyado por SHCP, BANXICO Y CNBV, finalmente son los árbitros en el sector financiero. La Banca de Desarrollo no rinde cuentas sobre su situación financiera y sobre el uso de recursos públicos. Ahí tenemos una estructura directiva que sobrevive a cada gobierno, un día están en una dependencia, luego aparecen en otra, prevalecen la improvisación, y los grupos en común (condiscípulos académicos o colegas en dependencias afines), en este sector no basta con la academia, hay que tener experiencia práctica y conocimientos serios del sector financiero privado, tal como lo establece la Ley de Instituciones de Crédito.

Como apoyo a los anteriores datos y para aquellas personas que les gusta la información y su análisis, anexo AQUÍ la liga de consulta de portafolios que publica la CNBV, ahí están datos relevantes para Bancos, Sofomes, Uniones de Crédito, Sofipos, Casas de Bolsa y Fondos de Inversión.

El desarrollo económico de un país, de una región o estado, de una ciudad o pequeña población, no se puede entender in la integración y desarrollo asociado del sector financiero, los ciudadanos y el sector financiero se deben integran para impulsar las oportunidades como personas o como empresarios o bien como grupos sociales que tienen la capacidad para atraer recursos privados y públicos que buscando el bien común desarrollan las actividades económicas en su entorno.

Somos el país con mayor potencial en la región, no un país para una minoría.

Lo anterior ya lo realizó México en los años sesentas y parte de los setentas, no es algo nuevo, lo dejamos de hacer a partir de los ochentas y esa memoria hay que recuperarla. El TMEC, nuestro bono poblacional, nuestra historia, las tecnologías en desarrollo constante, nos obligan a involucrarnos mas, somos el país con mayor potencial en la región, no un país para una minoría, sino para que la mayoría tenga oportunidades y desarrollo de manera competitiva. Requerimos de inversión privada, bienvenida la productiva, no la especulativa o donde todos son ventajas sin control como si fuésemos una antigua colonia. Hay que cambiar el chip y ser el México Alfa que la mayoría deseamos para las siguientes generaciones.

Como parte clave en la toma de decisiones, de lo que queremos y de lo que buscamos, es importante valorar la decisión que tendremos el 6 de junio próximo , se renueva la cámara de diputados y diversos cargos en 32 estados del país, que en parte de lo que refiero en mi columna, con relación a la captación y la colocación y la manera en que se desarrolla el sector financiero, esta concatenado a las decisiones que tomamos.

Incremento del 400% de actividad publicitaria; más de 300 millones de visualizaciones en medios digitales.

Así las cosas, desde septiembre de 2020 Nielsen-Ibope ha seguido la actividad publicitaria en medios de partidos políticos, institutos y tribunales electorales en el cual tan solo en enero se reflejó un incremento del 400% de la actividad publicitaria política electoral. En el primer trimestre de 2021 se generaron más de 200 mil anuncios en medios tradicionales (TV, Radio, Prensa), es la Radio quien concentra el mayor impacto de anuncios con más del 60% de la publicidad total.

Sin embargo, los medios digitales registran más de 300 millones de visualizaciones de partidos e institutos políticos, el 60% se vio en equipos de escritorio y el 40% en móviles. Nielsen-Ibope reporta que en el primer trimestre de 2021 más de 50 millones de personas de cuatro años o más fueron impactados con la publicidad de partidos políticos en TV en México (pobres de nuestros niños y de todos nosotros), esto es producto de que a toda hora se bombardea con publicidad y que por cierto muy mala de los partidos políticos. Debe existir un control, de horarios y no genera este desorden, hemos pasado de las vallas o muros pintados, espectaculares y pendones contaminando visualmente las ciudades, publicidad en páginas o roba planas en los periódicos y revistas y ahora a saturar los medios como la TV, Radio y plataformas Digitales.

Cantidad no significa calidad

Cantidad no significa calidad, es lamentable el contenido, se sabe poco de los aspirantes de sus antecedentes y sus propuestas, solo se trata como siempre de resaltar sus disque cualidades, de truquear sus fotos para verse mejor o menos feos o bien señalar todos los errores del de enfrente y sí se hace con groserías o exageraciones se cree que es aceptado su mensaje. Todo eso se paga con recursos públicos , es dinero mal aplicado y que aportamos para participar en las elecciones, son nuestros recursos y se malgastan sin freno y control por parte de las autoridades electorales, que eso si son muy protagonistas. Lo importante es que todos los que debemos votar lo hagamos y razonemos el voto.

El sector financiero tiene grandes retos posteriores a las elecciones, será analizar el desempeño de las 50 instituciones bancarias (una más con BNP Paríbas), así como el resto del sector financiero, será un periodo en que la actividad económica ya tendrá un repunte interesante en el PIB, se habrá identificado si la reforma judicial va o no va, es fundamental acelerar los procesos civiles mercantiles, son un factor sustancial para activar el crédito productivo y no seguir concentrado en grandes créditos, consumo e hipotecas, hay que impulsar el desarrollo regional del sector empresarial en su conjunto.

Indicadores: mayo 2021

Los indicadores clave de este mes de mayo 2021, nos señalan que hay reservas internacionales del orden de los 195 mil millones de dólares, inflación del 4%, TIIE del 4.29%, tipo de cambio 19.84 por dólar, udis 6.80, cetes 4.06 y la mezcla mexicana a 62.60 dólares por barril. Por lo que las expectativas de estabilidad para el segundo semestre son estables y esto lo hacemos todos posible, sin duda la reactivación de USA es nuestra oportunidad para generar una buena base para los siguientes dos años y dar estabilidad a la inversión privada en el país. La captación a la vista debe orientarse más a plazo, eso es fundamental para generar portafolios de crédito estables. Ese proceso no será fácil por las condiciones de salario y consumo que tiene el país. Ese el reto para para las autoridades financieras y el sector financiero privado en el país.

