CONDENANDO LÍNEAS

Para muchos lo más preocupante de lo mostrado por la Selección este fin de semana, no ha sido la falta de gol, aquí el problema es mucho más serio entendiendo que este equipo no juega a nada.

Resta muy poco tiempo para la copa del mundo de Qatar, y no se ve como, aún sabiendo que el nivel futbolístico individual seguramente será mejor en muchos de los seleccionados, pero cuando no hay bases sólidas el resultado no tiende a ser muy favorable, porque no solo con ganas se sacan adelante las cosas.

Es muy fácil criticar a los hombres que jugaron en la parte delantera del equipo, pero sería mejor analizar por qué cada uno de ellos lució tan poco, esto en parte por la poca o casi nula productividad que muestra el medio campo de una Selección que no está trabajada cómo debería, y no queramos esconder las cosas diciendo que lo único que se busca es criticar a Gerardo Martino, porque han pasado 4 largos años en donde se ha venido de más a menos y cada día se ven menos argumentos, o por lo menos no se ve por dónde pueda llegar o alcanzar el nivel que se requiere para competir en el próximo Mundial.

Aquí el tema es que muchos recuerdan lo que ha sucedido en las justas anteriores y apelan a qué cuando lo que mostraba la selección era muy pobre en los partidos previos al arranque del campeonato, las cosas mejoraron e incluso, ilusionaron a los aficionados con la esperanza de verlos en un quinto partido, pero no nos engañemos, tristemente el resultado final siempre ha sido el mismo, se jugó bien pero volvimos a quedar eliminados, pero ahora no se ve por dónde nos puedan ilusionar cuando no generan futbol ofensivo y cuando en un torneo tan corto en donde lo que se necesita es contundencia, algo que obviamente México no ha tenido y que no se ve como lo pueda encontrar en un lapso tan corto.

Vendrá un partido más ahora contra Colombia y veremos si las cosas mejoran de alguna manera, porque a diferencia de otros partidos, contra Perú, la posesión mayor tampoco fue de los mexicanos y ya ni siquiera hablemos de la cantidad de llegadas al arco rival, porque ahí también fuimos superados, aunque como ya sabemos, siempre será más fácil trabajar con una victoria que con una derrota, aunque el tiempo parece ser muy corto para que llegue ese rayo de luz que pueda iluminar al técnico y a los jugadores que se puedan subir a la lista final.

El panorama no se ve muy claro, pero siempre existirá la duda de cómo llegarán los rivales de grupo, por lo pronto Polonia tampoco encuentra su mejor nivel y en ese duelo puede estar la clave para pensar en dejar atrás la ronda de grupos y soñar en llegar muy lejos en una copa del mundo que a todos nos gustaría que fuera histórica hacia lo bueno para nuestra Selección.