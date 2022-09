EL FONDO DEL MEOLLO

A menos de dos meses de que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022, la figura del técnico nacional, en este caso de Gerardo Martino, ha caído en una crisis que ha quedado de manifiesto con las actitudes del entrenador, quien cambia en sus discursos, quien se muestra cansado de todo lo que tiene que ver con la Selección Mexicana; vaya, que da la impresión de que ya no quiere estar aquí y solo cumple por comisión, no por convicción.

Han sido ya varios episodios con los que el Tata Martino ha mostrado que no está conectado con el proyecto que para la Femexfut significa la Selección y el Mundial. Momentos clave dentro de un deterioro que además se ve reflejado en el nivel futbolístico de su equipo. Dentro de esas situaciones de desgaste, hay algunas que llaman más la atención:

La primera de ellas, la lejanía que ha mostrado desde siempre Gerardo Martino con el equipo y con el entorno de la Selección Mexicana. Bajo esta metodología de “Míster”, el diálogo con jugadores en entrenamiento es básico. Además, es sabido que el entrenador prefiere estar en Argentina que en nuestro país, lo que le trajo severas críticas y generó dudas de su análisis para observar a más talento de la Liga MX.

De ahí justo se desprende otro punto que ha jugado en contra del entrenador y es la manera en que ha elegido a los jugadores durante la parte de su proceso en la que el funcionamiento ha sido malo y parecía que podría realizar unos cambios para generar una reacción del equipo. Claro que está en su derecho de elegir a quien quiera, pero en algunos casos parece más una terquedad que otra cosa y eso ha ido en su contra.

Durante está última concentración en Los Ángeles para el juego amistoso ante Perú, ocurrió uno de los últimos capítulos de desprecio de Martino a la Selección Mexicana y lo que le rodeo. Ocurrió previo al juego ante los peruanos, cuando tenían programado un entrenamiento a puerta abierta por el cual pagaría la gente y el Tata no asistió porque se quedó en el hotel para ver el juego de Argentina vs Honduras, como si verlo en vivo (por televisión) no fuera igual que hacerlo en diferido. En fin.

Pero lo peor de todo, es el doble discurso que ha manejado en las últimas conferencias/entrevistas. La primera después del amistoso ante Paraguay en Atlanta, cuando aseguró que había una campaña en su contra aunque claro no dio más detalles ni nombres. Ahora en Los Angeles, volvió a hablar al respecto y dijo que no veía algo en su contra. Es decir, o hay una tremenda contradicción o vino un enorme regaño de Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, con quien lo vieron platicando antes del juego vs Perú.

Lo cierto es que Martino hace tiempo que no está en México ni con México, pareciera ido, que solamente quiere cumplir lo que le resta de contrato para regresar a Argentina. A ver si en una de esas no aplica un Lopetegui con España/Real Madrid y lo vemos firmando con Boca Juniors a unos día antes de que inicie Qatar 2022.