Con la finalidad el fortalecer la aviación civil de nuestro país, a partir del 14 de abril entró en vigor un nuevo acuerdo. A través de un comunicado la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, se notificó que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación cuatro cambios a la Ley de Aviación Civil, además de adicionar un nuevo acuerdo.

Desde el 7 de diciembre de 1944, México firmó el Convenio de Chicago con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Debemos tomar en cuenta que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los principales detonantes para la aviación comercial, pero no se podía ir a lo loco, sin regulaciones, ni dejar que cada nación manejase su aviación como su dios les diera a entender.

Por este motivo nace el famoso Convenio de Chicago, que en realidad fue una conferencia a la que acudieron 55 países, que terminaron por establecer las reglas de la aviación comercial, para que el desarrollo de esta industria tan hermosa fuera “de manera segura y ordenada”, como se puede leer en la página de la OACI.

En ese orden de ideas, no podemos pasar por alto que México recientemente acaba de salir de una degradación a categoría 2, por no cumplir a rajatabla con los lineamientos de los anexos, establecidos en el Convenio de Chicago. Y no nos confundamos, no se trata de intervencionismo, ni de dejar constancia de que el mundo tiene dueños; son acuerdos internacionales que permiten tener una aviación segura, tanto para pasajeros, como para tripulantes y personal aeronáutico.

Así pues, para continuar manteniendo la categoría 1, fue necesario hacer cambios dentro a nuestras leyes, en este caso la Ley de Aviación Civil. Y para no hacer el cuento más largo, veamos cuáles fueron esas modificaciones.

Entre las nuevas disposiciones destacan:

- Lineamientos para la accesibilidad en aeropuertos y servicios aéreos para personas con discapacidad o movilidad reducida.

- Reglas de tránsito aéreo sobre el uso y certificación de equipos de navegación aérea en telecomunicaciones.

- Normas para la evaluación médica del personal técnico aeronáutico y de quienes buscan obtener un permiso para desempeñar estas funciones.

- Excepciones en la instalación de registradores de vuelo (FDRS Flight Data Recorder por sus siglas en inglés) en aviones usados para taxi aéreo, complementando la regulación anterior CO AV-022/22 R2.

Cada vez es más importante que las terminales aeroportuarias incluyan dentro de sus instalaciones rampas para facilitar la movilidad de personas en sillas de ruedas, y contar con baños adecuados, e incluso mostradores de atención al cliente, así como también señalizaciones en Braille, y guías en el piso para gente que tiene debilidad visual.

Los aeropuertos de nuestra nación tienen que irse modernizando, pensando en dar prioridad a tener instalaciones adecuadas. Por eso se hace énfasis en los lineamientos que deben cumplir, tanto para los edificios terminales, como los servicios que las aerolíneas brindan a bordo.

No es que cada quien elija cómo hacerlo, sino que hay una estandarización de cómo deben llevar a cabo estos servicios a los pasajeros. No se trata de que cada quien descubra el agua tibia, sino que cumplan las reglas ya establecidas previamente, en aras de la seguridad, pero también del confort de aquellos pasajeros que tienen una discapacidad y/o movilidad reducida. Dejando claro que en la aviación todos caben y todos serán tratados con dignidad y respeto.

El punto siguiente es muy claro, no se puede usar cualquier equipo para la comunicación en la supervisión de la navegación aérea ; deberán tener la certificación correspondiente, además de seguir las reglas ya establecidas para el manejo de los tránsitos aéreos. Esto para garantizar al cien por ciento la seguridad en las operaciones aéreas.

Para mí, el punto más espinoso de todos es lo relativo al área de medicina de aviación; por lo menos en los últimos años ha sido un dolor de cabeza, por los cambios que se han dado. Un grave error que cometió la pasada administración fue cuando quiso combatir -pero sin fusil- a la corrupción, y canceló el servicio de los llamados “terceros autorizados”.

Esto trajo como consecuencia la sobre saturación del servicio médico que brinda la autoridad, que no se dio abasto, y ante “el caos y la destrucción”, decidieron que siempre sí era positiva la participación de los terceros autorizados en las evaluaciones médicas del personal aeronáutico.

Y sí, por fin la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) va a poner orden en cuanto al tema de las licencias; ¡urge que se modernice! y no tengan a la gente esperando durante meses su licencia para poder desempeñar sus funciones como personal aeronáutico. Hago votos para que regresemos a la época maravillosa en que en un mismo día podías realizar tu examen médico y la renovación de tu licencia.

Eso sí que era optimizar recursos, y hasta disminuir la huella de carbono. De verdad no saben cómo espero que eso pueda suceder más pronto que tarde. Así no solo beneficias a la industria aérea, sino que terminas ayudando a combatir el cambio climático .

Y el ultimo punto creo que es claro: la instalación de registradores de vuelo para los aviones que se utilizan como taxis aéreos; ahí tendrán que ponerse las pilas tanto las empresas que manejan este rubro de la aviación, y también es trabajo para la AFAC, encargada de verificar que cumplan con la normativa.

Al final se trata de tener una aviación comercial segura para todos. Espero que pronto veamos materializados estos cambios que acaban de entrar en vigor, en aras de tener un mejor servicio como usuarios, y una mayor certeza en los trámites que tiene que hacer el personal de esta industria. Repito, no es otra cosa más que cumplir con la premisa de la seguridad aérea.