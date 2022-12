El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su intención de dejar al país un sistema de salud igual que el del país europeo causó ardor entre la oposición que desea que a México siempre le vaya mal.

Es importante tener un sistema de atención médica universal disponible para todos los ciudadanos de un país, ya que puede contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población.

Un sistema de atención médica universal puede reduce la carga financiera para las personas que necesitan atención médica, ya que no tienen que preocuparse por los costos de la atención médica. También puede fomentar la equidad en el acceso a la atención médica, ya que todas las personas tienen acceso a la atención médica sin importar su situación financiera.

Además, un sistema de atención médica universal puede promover la prevención de enfermedades y mejorar la salud general de la población, lo que puede tener un impacto positivo a largo plazo en la economía del país.

Por supuesto, esto poco importa a la oposición neoliberal mexicana. Ellos desean que a los mexicanos que no somos de la élite nos vaya mal. Desearon el colapso total de nuestra salud con el Covid y ahora anhelan regresar a esquemas fracasados neoliberales.

No me queda duda que México logrará alcanzar una cobertura de salud universal igual o mejor que la de Dinamarca, lo cual será una labor titánica para un país de más de 130 millones de habitantes. Por supuesto, a los fachos no les gustará esto. Lo de ellos es el culto a la muerte, la necropolítica.