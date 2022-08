VA EN SERIO

Siempre estamos esperando que más deportistas mexicanos den marcas para los Juegos Olímpicos. No es una cuestión de las fechas cercanas a la justa, sino que es todo un proceso dentro de un ciclo en el que se tienen que cubrir todos los detalles para no terminar sufriendo.

Por eso es que hay que evitar que suceda lo que pasó con los clavados en el pasado Campeonato Mundial de la FINA, al que fueron los representantes que consiguieron su boleto, en un selectivo al que no quisieron participar, por cuestiones de sus entrenadores, clavadistas con experiencia olímpica, etc.

No ir a estas competencias no es la manera de dar las marcas, no es la manera de mantener el desarrollo de los deportistas y sobre todo, no es la manera de representar a nuestro país, que hacía mucho que no se quedaban sin ganar medalla en clavados en esta competencia tan importante y en la que México tiene un respeto ganado.

Se tiene que remediar esto y la única manera es enfrentar los problemas. No pueden seguir las cosas igual, como si no pasará nada, como si todos esperaran que por arte de magia, todos los problemas y conflictos desaparecieran, algo que evidentemente no va a suceder.

Por eso es que todos los involucrados se tienen que sentar a trabajar. Ver quién tiene la razón, ver quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando y acordar las soluciones que beneficien al deporte y a los deportistas de actividades acuáticas, de todas y cada una, ya que no se puede desperdiciar este tiempo rumbo a los Olímpicos.

Se tienen que tomar decisiones fuertes como lo hizo la FINA con la Federación Mexicana de Natación tras violar los estatutos, lo que generó en la implementación de una Comisión Estabilizadora. Urgen estás medidas extremas para arreglar los problemas de siempre.