Fueron 87 juezas federales de distrito las que tomaron protesta hace pocos días, en una ceremonia histórica y muy emotiva. El discurso estuvo a cargo de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández . Sus palabras inundaron el espacio de profundas reflexiones y sentimientos porque hizo mención de los retos tan complejos que enfrentan las mujeres que son madres y se ocupan de la difícil y pesada labor de la crianza de sus infancias, mientras al mismo tiempo realizan una carrera judicial.

Por mucho tiempo, el poder judicial ha estado inundado en su mayoría por hombres, lo peor es que ellos, desde sus perspectivas machistas, han generado decenas de sentencias que han causado enormes perjuicios a las madres y a sus infancias. No quiero afirmar con esto, que la llegada de las mujeres en un sentido cuantitativo va a mejorar la situación, porque tener cuerpo de mujer no es garantía de un enfoque feminista, sino más bien, que es una primera puerta para que la normalización de nuestra presencia en espacios de poder, evite entornos violentos y por el contrario, los señores jueces y magistrados vayan pensando también en que los comportamientos machistas y misóginos no tendrán cabida.

En su intervención, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, enfatizó que anteriormente tan solo el 20 por cierto de los Juzgados de Distrito eran ocupados por mujeres, en contraste, actualmente las juezas ocupan el 40 por ciento de la totalidad de los espacios. Un avance significativo de su periodo en la presidencia digno de reconocerle.

La sucesión del Colegio del Notariado Mexicano

Este sábado 12 de noviembre se llevará a cabo el proceso de elección de quien habrá de asumir la titularidad del Colegio del Notariado Mexicano. Por primera vez en su historia, una mujer podría asumir ese espacio, nos referimos a la notaría Guadalupe Díaz Carranza.

Ha sido un proceso polémico y enmarcado por la desacreditación de muchos notarios que han sido exhibidos por prestarse a despojar a ciudadanos y ciudadanas de sus propiedades, que ya son conocidos como el “Cártel del despojo” y ese mismo club de Toby está molesto por la participación contundente de una mujer que no forma parte de esas filas, por lo que han realizado una persecución política desde los más altos niveles, para boicotear su llegada.

100 mujeres haciendo historia con Sheinbaum

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con mujeres líderes del sector empresarial y organizaciones que le mostraron su total respaldo en su aspiración a la presidencia de la república. Da gusto que la Doctora esté escuchando y conversando con quienes forman más de la mitad de la población y mueven la economía de este país, en una narrativa de empatía y sobre todo con enfoque y ruta a las causas de todas.

