Entre lo Inédito y las Expectativas

Hechos que nos harán reflexionar, un periodo histórico, interrumpiendo planes, calendarios y modificando el comportamiento y el contacto social. Nos vimos sorprendidos o con incredulidad para adaptarnos a la nueva sociabilidad y con severas consecuencias directas en nuestra economía, la educación y también pudimos constatar la fragilidad de la salud. Aceleramos la comunicación con videoconferencias y el uso de tecnologías en nuestras vidas de manera acelerada. Hay adultos mayores a 60 años (incluso cuarentones y cincuentones) que dicen se les complica la tecnología , pero son usuarios de teléfonos inteligentes y son ya activos de redes sociales y empiezan a usar herramientas para sus servicios financieros y de servicios diversos.

Las expectativas se modificaron , las posibilidades de crecimiento , son reales de acuerdo a las proyecciones de SHCP se considera probable un crecimiento promedio del 4% del PIB para los siguientes tres años, ya no se trata de politizar, polarizar o crear escenarios catastróficos en lo económico, la realidad es que los indicadores macroeconómicos hacen pensar en las empresas, en especial en las MIPYMES, que son las principales generadoras de empleo y estabilidad en el país, así como también para la economía informal. Esta última tiene un escenario clave para el país, disminuir gradual y ordenadamente y para ello el Nuevo régimen Simplificado de Confianza del SAT , busca facilitar el pago de impuestos para personas con menor capacidad administrativa, se tendrá una tasa mínima del 1% de ISR cuando los ingresos sean menores a 300 mil pesos anuales. Una tasa máxima de 2.5% para aquellos con ingreso anuales de hasta 3.5 millones de pesos.

La generación mexicana de baby boomers y generación X (nacidos en los 50s, 60s y 70s)

Fueron formados bajo modelos económicos de estabilidad laboral en grandes empresas, en donde su formación académica y la meritocracia, les daban estabilidad económica , un porcentaje mínimo de ellos alcanzó una pensión digna, pero la mayoría no logró ese sueño dorado, adicional a que esa población son mayoritariamente mujeres. Las personas mayores a 40 años, han tenido que adaptarse a la pérdida de empleo en grandes compañías o corporaciones (cambiaron sus paradigmas), mover esa zona de seguridad y estatus temporal ha sido complejo para los que son jefes o jefas de familia, pero la necesidad ha generado creatividad, por lo que las MIPYMES son áreas de oportunidad y sobre todo de formalidad.

Los Millenial y Centenial (nacidos en 80, 90s y los primeros años del Siglo XXI)

Ya están incorporándose a la actividad productiva, son un par de generaciones con temas en común como el uso de tecnología, pero quizás los Centenial más aterrizados en la realidad y con menos expectativas de hacerse ricos rápido y no se frustran tanto ante la negativa y el rechazo, en parte porque quizás son más solidarios que la generación anterior. La competencia y oportunidades ya no se basaran solo en la fama de una formación académica en el extranjero o nacionales de alto prestigio, ahí puede funcionar el networking , pero el tiempo pone a cada quien en su lugar y el que tenga sólidos valores, capacidad, iniciativa, compromiso y esfuerzo da resultados, lamentablemente también hemos constatado que egresados con supuesta grandes acreditaciones académicas, sus resultados han sido malitos o peor aún involucrados en temas de corrupción. Así que los valores, el trabajo duro y los resultados sólidos son la base para el éxito de largo plazo.

Las políticas públicas de los últimos 30 años no fomentaron la formalidad

La Reforma con el régimen Simplificado de Confianza con el SAT es una buena oportunidad que beneficia a todos. El SAT identifica a 12.5 millones de personas Físicas con Actividad Empresarial, de las cuales el 82% genera ingresos menores a 3.5 millones de pesos, los cuales se verían beneficiados con el nuevo régimen. Mismo que también beneficiaria a Personas Morales con ese nivel de ingresos anuales. Esto es que sin una Reforma Fiscal el SAT y la SHCP buscan ampliar la base de contribuyentes con el nuevo régimen hasta en un 30%, hoy entre cautivos y actividad empresarial hay una base de casi 80 millones de contribuyentes, el modelo ampliaría otros 20 millones y tener un global de 100 millones de contribuyentes para el año 2022.

Ese Nuevo Régimen Fiscal busca generar flujo de ingresos sin contratar deuda a efecto de destinar recursos Educación, Salud, Seguridad Pública, justicia, Obra Pública y apoyo a Sectores Económicos, apoyo a jóvenes y pensión universal. La recaudación fiscal en México es del orden del 16% del PIB, la media en los países miembros de la OCDE donde forma parte México es del 34% de su PIB, el Nuevo régimen Fiscal pretende alcanzar el 20% del PIB y cerrar en 2024 con un 25% del PIB. La estrategia es interesante, pues el objetivo ya no es cubrir déficit con deuda, que fue receta por décadas a partir de los 80s,el efecto de endeudamiento y baja recaudación, se reflejó en mayores costos financieros para el país, esa vulnerabilidad es contrastante con el principal socio comercial de México.

Ahora bien la evasión y elusión de impuestos por grandes empresas, fue factor para hacer corporaciones ricas y poderosas.

Ahora ya ha quedado claro que el tema de pago va en serio , podrán evadir por un tiempo la acción legal y de pago pero no es para siempre y es importante que se identifique y señale públicamente a quienes NO PAGAN y que hacen caravana mediática con temas de asistencia social. Cada vez que vemos públicamente dilapidación en gastos superfluos, exhibicionismo, pagos relevantes en efectivo, todo eso es evasión, corrupción e impunidad .

Así que en un país de serios contrastes de desigualdad es importante que se paguen impuestos , en incorporar a la formalidad actividades productivas, al final la infraestructura de carreteras, de salud, de educación, de justicia, de seguridad, buenas o malas las convivimos todos, así que todos debemos pagar impuesto en la medida de la generación de nuestros ingresos. Ahora que también ya andan por ahí los esquemas de creatividad fiscal, sobre todo en profesionales independientes (abogados, médicos, contadores, etc, etc, etc), tenemos que cambiar el Chip . Se vale ser muy críticos y toda la cosa, pero paga tus impuestos como debe ser.

Eso sí se deben aplicar bien los recursos, la evasión también se fomenta por la corrupción, impunidad, mala calidad de obras y desvíos que hacen los gobiernos, federal, estatal y municipal, históricamente, así que la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos deben aplicarse con firmeza. Los desvíos, fraudes, colusión entre funcionarios públicos, sus familiares, prestanombres y seudo empresarios corruptos, ya no admisible, se vive en casa de cristal, todo lo que hagan se ve y ahora se va a pagar, pues tiene correlación con la Ley de Extinción de Dominio.

Y cuales son las expectativas.

Para el cierre del año 2021 se estima un PIB del orden del 6.5%, Un tipo de cambio en niveles de 20 pesos por dólar, reservas del orden de los 220 mil millones de dólares, una tasas de inflación del orden del 5% y una tasa de interés del 6 % anual. Las proyecciones de SHCP para 2022 considera una tasa de crecimiento del 4% del PIB, un precio de 55 dólares por barril de la mezcla mexicana, con una plataforma de producción 1.8 millones de barriles diarios, una inflación de 3.4% anual, una tasa de interés promedio del 5% y un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar.

El segundo semestre será fundamental

Las actividades industriales, comerciales y de servicios, se activan con la exportación a USA por el TMEC, el regreso a clases, las ventas de octubre, noviembre y diciembre mueven la demanda agregada, es muy probable que la cobertura en vacunas supere la inmunidad de rebaño en septiembre/ octubre, incluso por arriba de los USA que han tendió reticencias en su población. Desde luego que hay especialistas pesimistas que dicen sí crece pero ya no tanto o el efecto de rebote va para atrás, no concuerdo con ello, tengo 30 años en sector financiero y aún en los peores años la economía mexicana se mueve fuerte en el último trimestre de cada año (el problema es enero febrero del siguiente año, el jalón agota y nos cuesta trabajo en todo el país la reactivación), así que las expectativas de un PIB del 6.5% son objetivas y alcanzables.

Ya vendrán tiempos mejores para México.

