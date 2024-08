“Esta niña sí nos sirve”. Yo no entendía para qué. Entreabrían la puerta para dejarme agua y algo para comer. Después de estar encerrada no sé cuántos días, entró una mujer con unos hombres que llevaban unas bolsas y cajas. “Te vas a bañar y te vas a poner esta ropa escuincla idiota”. Me arrancaron la cinta que tenía en la boca, la carne de mis labios se quedó en ella y comencé otra vez a sangrar. “Te metes a bañar y te pones esta ropa, nomás la manchas con tu maldita sangre y verás la madriza que te llevas”. Sacaron faldas muy cortas y blusas sin mangas con lentejuelas y zapatos de tacón altísimo. Yo jamás me había puesto unos. Me hacían caminar por el cuarto, al caminar tambaleaba… “Tienes que practicar estúpida, el viernes vendemos por ti, y pobre de ti, si no caminas bien”….

Mario Marín seguirá su proceso en libertad. Dicen que fue un “sabadazo”, más bien diría yo, es un madrazo, una injusticia, una aberración que Angélica del Carmen Ortuño Suárez, jueza segunda de Quintana Roo, haya cambiado las medidas cautelares del exgobernador Mario Marín para que este criminal siga su proceso en libertad. Funcionaria carente de sentido común, de profesionalismo y sensibilidad…

¿La jueza Ortuño Suárez no entiende la gravedad del caso? La jueza Angélica del Carmen afirmó que Mario Marín “no es peligroso”, cuando este sujeto pervertido protegió una red de explotación infantil de la que se presume eran responsables o reclutadores los empresarios Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri.

Mario Marín está acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista Lydia Cacho cuando era gobernador de Puebla. Lydia Cacho había denunciado en su libro “Los Demonios del Edén” una red de explotación infantil en la que mencionaba al empresario Kamel Nacif Borge -amigo del Marín-, y a Jean Succar Kuri como responsables.

Red de trata de niños cuyas edades estaba entre los cero y cinco años, y los 12 y 17 años, este último rango está conformado en su mayoría por mujeres.

“¡No puedo, con estos tacones!”… Apenas podía comer cuando de un jalón me quitaban la cinta para ponérmela después.

Por órdenes del entonces gobernador Mario Marín, Lydia Cacho fue detenida de manera violenta y arbitraria en Cancún y trasladada por carretera a Puebla. En el largo trayecto la periodista Cacho fue amenazada con ser violada y torturada. Todo por haber escrito ese libro en el que exhibía a políticos y empresarios mexicanos.

¿Y esta mujer juez Ortuño afirma que Marín no es peligroso?

En una conversación telefónica Kamel Nacif le dice a Mario Marín que le agradece su intervención de haber detenido a la periodista. “Te hablé para darte las gracias, querido ‘gober precioso’, ‘mi héroe’, sé que te metí en problemas”. El gobernador Marín le dice: “No´mbre, a mí me gustan estos temas. Coincido en que, jijos de la chingada, en esos temas… Digo… No somos santos desde luego, pero si alguien tiene pruebas que las presente, y si no, que se calle la boca”.

Marín le dice a Nacif haberle dado un coscorrón a esa “vieja cabrona”. Que en Puebla se respetaba la ley y que no había impunidad y quien comete un delito es un delincuente.

“Y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé dónde te lo mando”, le dice Nacif. “Aquí a la ‘Casa Puebla’, mejor a ‘Casa Aguayo’ para echármela”, le contestó el nefasto Marín. “¿Te la vas a echar?, -le pregunta Kuri- entonces te voy a mandar dos, no una”.

¿Palabras clave? ¿En realidad se trataban de bellísimas botellas de coñac? ¿O de víctimas inocentes atrapadas en esa red?

“Pude al fin caminar sin que se me doblaran los tobillos” me ordenaron que metiera todo en una maleta, “¿a dónde me llevan?”, una cachetada me dio el que estaba frente a mí, caí al suelo…

El empresario textilero conocido como el “rey de la mezclilla” denunció a Lydia Cacho por calumnias y difamación. Nacif también es conocido por vincularse en una red de pedofilia, trata de blancas y por las agresiones contra la periodista Cacho.

Kamel Nacif Borge es primo de Miguel Borge Martín exgobernador de Quintana Roo (1987-1993) y tío de Roberto Borge Angulo exgobernador del mismo estado (2011-2016) este último fue aprehendido por una presunta participación en manejos irregulares de fondos públicos en su gestión a través de rentas de aeronaves con costos millonarios.

Kamel Nacif fue señalado como protector de Jean Succar Kuri empresario de Cancún, Quintana Roo, Succar fue sentenciado por cargos de pederastia. Mario Marín protegía a Nacif y Nacif a Succar…

Años después, el primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo distrito con sede en Cancún, giró una orden de aprehensión en contra de Mario Marín, del empresario Kamel Nacif Borge, del exdirector de la policía judicial Hugo Adolfo Karam y del excomandante Juan Sánchez Moreno, por su presunta participación en el delito de tortura contra Lydia Cacho.

Kamel Nacif fue detenido en Líbano. Marín fue detenido en Acapulco, el exgobernador tenía dos años escondido en casa de una de sus hermanas.

El pederasta Jean Thouma Succar Kuri, fue detenido acusado de pornografía infantil, abuso sexual infantil y estupro, y sentenciado a más de 90 años de prisión por liderar esa siniestra red de pederastia en México.

Succar Kuri, “El Monstruo de Cancún” confiesa en un video que cuando veía a una niña se derretía, “tráeme una niña de cuatro años y me desarmas”. A este infeliz lo protegía Nacif y a Kamel Nacif el exgobernador Mario Marín.

Es inimaginable el horror de esas niñas y niños. El de sus padres que no los vuelven a ver, y que muchos de ellos suponen que sus hijas o hijos pequeños fueron robados para la trata, para satisfacer los más horrendos placeres de estos criminales enfermos; funcionarios, empresarios, y desquiciados engendros de todas partes del mundo.

Red bien estructurada y protegida. Los “enganchadores” se aprovechan de la vulnerabilidad de las niñas que tienen carencias afectivas o económicas. Ellas engañadas se iban de sus casas con promesas falsas para vivir un infierno que no imaginan y que no termina.

Un especialista en la materia dice que en el mercado de este delito “una niña de 15 años puede venderse entre 10 y 15 mil dólares, mientras que un niño, dependiendo de su estado de salud y características físicas, entre 70 y 400 dólares”.

La ciudad fronteriza de Tijuana se ha convertido en uno de los paraísos del abuso infantil y de la pornografía, extranjeros viajan para tener encuentros con estos menores. Los más vulnerables son los que tienen entre cuatro y siete años.

Las que tienen entre doce y quince años pueden ser “enganchadas” en cualquier lugar. Los pederastas las escogen y la siguen, la estudian, saben a qué escuela va, al fin le preguntan qué hace, la cortejan poco a poco, haciéndole promesas y dándole regalos, y al fin, su inocencia las hace caer en la red. A otras, las engañan a través de las redes sociales invitándolas a conciertos, fiestas o concursos o les ofrecen algún trabajo; las jóvenes van y jamás regresan a su casa. Su vida se convierte en un infierno. Abusan de ellas una y otra vez, les succionan la vida…

“Me llevaron a un lugar frente al mar en donde había muchos cuartos en los que había muchas niñas como yo. Hombres de todas las edades pasaron sobre mí, y sobre ellas; la mayor tenía quince años, mi compañera de cuarto diez y yo doce…”

Mario Marín Torres, el exgobernador de Puebla y protector del pederasta Kamel Nacif seguirá su proceso en libertad porque la jueza, la insensible mujer considera que este sujeto “no es peligroso”, ¿Esta mujer no tiene hermanas, hijas o hijos? ¿Acaso esta mujer no tiene tiene madre? No, no la tiene…