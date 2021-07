¡Todos a votar en la consulta de este domingo!

Pese al silencio de los medios corporativos, este fin de semana se llevará a cabo la primera consulta popular que podría desembocar en el juicio a los ex presidentes de México. No hay, desde que yo tengo memoria, un expresidente de México que tras su gestión no pueda ser denunciado por crímenes de corrupción, lesa humanidad o hasta de traición a la patria.

El pacto de impunidad signado por el PRIAN durante la falsa transición del 2000 dio pie a uno de los peores periodos de la historia de México, una “veintena trágica”. Casi dos décadas donde padecimos los pésimos gobiernos de Vicente Fox, el espurio Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.Por eso es importante participar en la consulta de este domingo 1 de agosto . Con todas las medidas de seguridad ante la pandemia y a pesar de la oposición de los medios corporativos y de ese partido de oposición en que se ha convertido el INE. Los agoreros del desastre y odiadores de la democracia popular, esos que repiten como loros que “la justicia no se consulta” (pero que nada dicen cuando un poder judicial corrupto otorga amparos a pederastas comprobados como Kamel Nacif) están haciendo todo lo posible por que la consulta fracase. Tampoco contaban con que se consiguieran los dos millones y medio de firmas para que la consulta se llevara a cabo. Y se logró.

Nos veremos la cara este domingo . Aunque el INE falsamente “ciudadano” de ultraderechistas como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que ganan un sueldo mayor al del presidente, haga todo lo posible por sabotear este ejercicio de democracia inédito en la historia del país. Por eso, hay que votar por el “Sí” este domingo. Por la privatización de México con Salinas. Por las masacres de Acteal y Aguas Blancas con Zedillo. Por la corrupción de los hijastros de Fox durante su sexenio. Por la masacre del espurio Calderón, con cientos de miles de muertos y desaparecidos. Por la corrupción de Peña y las “casas blancas” suyas y de Videgaray.

Por todo eso, vota SÍ.

Busca tu mesa y gánale al INE y a la élite corrupta de México en su juego en la siguiente dirección:https://ubicatumesa.ine.mx/