Por amor a Valle de Bravo y México

Me encuentro, por ejemplo, a mi vecino Don Enrique, él es un ejidatario que no sabe leer ni escribir, muy apreciado por quienes lo conocemos, entusiasmado me dice: “¡Manuel, ya llegué a votar !”. Días antes tuve una plática con él donde me decía “nada más me trajeron unas gorras, caminos deberían de traer” y a mí me daba risa, porque yo no estoy de acuerdo con él, a mi me gustan los caminos como están, yo quiero seguir viviendo en la terracería, aquí en medio del bosque, en estos montes cada vez más talados, con manantiales de agua cada vez más secos, pensé.

Me encuentro también a dos o tres amigos empresarios muy exitosos, que se decidieron a dejar la contaminación de la ciudad para vivir aquí en Valle, están contentos porque respiran aire puro, aunque sufren por la falta de agua, por la tala inmoderada y porque el lago se encuentra a niveles mínimos e insospechados.

La elección en Valle se vio marcada por el “levantamiento” por parte del crimen organizado hace tres semanas de la candidata de la Alianza por México , que , una vez liberada, también desapareció del mapa, retiraron su publicidad y simple y sencillamente ya no hizo campaña. Otra candidata, la de Morena, hizo acusaciones de que había una campaña orquestada en su contra. Total, no es momento de ver eso.

Es momento de reconocer que la jornada está siendo ejemplar porque por todo el país se reporta una abundante participación, que no puede ser truqueada porque los ciudadanos somos los que con nuestro voto la hacemos, en mi caso, cumplí con mi deber y voté por dejar viva una opción que para mí es muy importante, la opción de una izquierda sin resentimientos ni rencores.

Vine a votar por amor a mi país y no dejar un cheque en blanco para nadie, todo lo contrario, veo que somos muchos los que con felicidad y alegría acudimos a votar en esta fría y lluviosa mañana en Valle de Bravo.

Ah, y también vale destacar que el día no pudo iniciar mejor, con el triunfo de Checo Pérez y con miles de ciudadanos listos para votar, cuidar el voto y sobre todo, para defender nuestra democracia.

Después de hoy, espero unidad y responsabilidad de todos con un INE ciudadano que ha hecho un trabajo espectacular.

