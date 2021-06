El poder, su abuso y la injusticia

¿Qué pretende AMLO?

¿Demostrar que su estilo de gobierno es el uso faccioso del poder y hacer de las instituciones encargadas de mantener el Estado de Derecho y la seguridad, su palanca intimidatoria?

¿Gertz por la libre?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene en Alejandro Gertz Manero a su Fiscal “carnal”, quien ha demostrado cumplir sus instrucciones para intimidar y que no duda en ir “por la libre”. Utilizar su posición de poder para amedrentar a sus enemigos e incluso, para fines de venganza personal.

El 29 de junio de 2021, ayer por la mañana, hubo una orden judicial por parte de la Guardia Nacional para tomar las instalaciones de la Universidad de las Américas de Puebl a, el operativo obligó a maestros y alumnos a desalojar las instalaciones.

Un pleito por el nuevo patronato de la Universidad

Resulta que este problema se trata de una intriga familiar y política en la que intervienen el actual rector de la Universidad, Luis Ernesto Derbez, ex secretario de Economía y de Relaciones Exteriores en el periodo del ex presidente Vicente Fox y quien fuera su compañero de gabinete, el ex secretario de Seguridad -también en el periodo de Vicente Fox- y hoy Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero , además del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y sus antecesores los finados Rafael Moreno Valle y su esposa, Martha Érika Alonso.

Al enredo político hay que sumar el hecho de que la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller , esposa del compañero presidente es catedrática de la Universidad Autónoma de Puebla y ostenta una gran influencia, al grado de haber propuesto como candidato al gobierno de Puebla al ex rector de la UDLAP, Enrique Cárdenas Sánchez.

El enredo

Existe un conflicto realmente lamentable entre los integrantes de la familia Jenkins quienes disputan una suma de 720 millones de dólares de la fundación Mary Street Jenkins.

El Fiscal carnal Alejandro Gertz Manero , es un viejo rival de la familia Jenkins: en 2009 les ganó una batalla legal para apropiarse de la marca y el logotipo de la Universidad de las Américas, un año después de que Derbez ocupara la rectoría de la Universidad en Puebla . En el caso que ahora tiene en sus manos, están involucrados sus rivales Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa; su madre, Elodia Sofía de Landa de Jenkins y su primo Juan Guillermo Eustace Jenkins, contra quienes se giraron órdenes de aprehensión la primera semana de marzo.

De la batalla ganada por el Fiscal carnal deriva la separación del Colegio Americano y la Universidad de las Américas de Puebla. Ambas instituciones coexistieron como campus independientes hasta 1995, cuando Alejandro Gertz Manero llegó a la rectoría de la Universidad de las Américas A. C. Desde ese momento puso en marcha la estrategia no sólo para apropiarse de la sociedad, sino para acabar la convivencia con la otra institución, que compartía nombre, logo y lema.

Tras una larga batalla legal, Alejandro Gertz Manero logró quitar a la Fundación Universidad de las Américas de Puebla los derechos para usar la marca UDLA (ahora se conoce como UDLAP), los obligó a rediseñar su tradicional logo e incluso crear un nuevo lema universitario y reservó para su escuela de la CDMX la frase que acuñaron en 1940: Sapientia, pax, fraternitas.

El caso surgió de una disputa familiar por el control de la Fundación Mary Street Jenkins, que en 2016 llevó a Guillermo Jenkins de Landa, nieto de William, a denunciar a sus familiares por el supuesto desfalco de 720 millones de dólares, mediante la creación de otra asociación civil, denominada Bienestar de Filantropía, a la cual transfirieron los fondos de la fundación original.

Parte de estas operaciones se acordaron mediante la empresa “Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales” de la cual era socio Luis Ernesto Derbez.

A la opinión pública. (Especial)

Atascados todos

Sin embargo, el abogado de la familia, Virgilio Rincón Salas, indicó que el hoy finado, Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, intentó apropiarse del patrimonio de la Fundación Jenkins, así como de la Universidad de las Américas (UDLAP), incluso, pidió la cabeza del rector Luis Ernesto Derbez y la agrupación tuvo que salir de Puebla.

Según el abogado, fue a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia del Estado, un organismo estatal encargado de revisar la actividad de agrupaciones dedicadas a la filantropía, que Moreno Valle intentó modificar los estatutos de la Fundación a fin de quedarse con el patrimonio y control de las instalaciones de la UDLAP.

El abogado relató que tuvo varias confrontaciones con el ex gobernador Moreno Valle; por lo que presentó 47 demandas de amparo en contra de actos del gobierno de Puebla, incluida una amenaza de desaparición forzada.

700 millones de dólares no son nada despreciables para la 4T ¿Será que ahora se podría pensar que la 4T pretende apropiarse de la Fundación y de los millones de dólares que representa?

Venganza sin Justicia

Lo anterior no es nuevo, es el accionar de Alejandro Gertz Manero que incluye a su propia familia, así se vio con la concubina de su hermano Federico, cuya hija, ya de la tercera edad, continúa encarcelada y de acuerdo con la revista Proceso, el asunto también es económico.

No olvidemos que en 2017, la investigación que realizó el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación- ICIJ por sus siglas en inglés-, sobre paraísos fiscales, descubrió una sociedad de inversión a nombre de Federico en las Islas Caimán. Su hermano Alejandro era el vicepresidente.

El punto es que Alejandro Gertz Manero utiliza las instituciones del Estado como herramienta para venganzas personales.

Primero contra su excuñada y la hija de ésta y hoy contra la UDLAP. Es una vergüenza que la Fiscalía General de la República se encargue de todo, menos de lo que realmente es importante.

¿Sabrá Andrés del actuar del fiscal?

¿Permitirá que una mujer siga en la cárcel injustamente por una visión personal de los hechos?

¿O será que esto es aceptable para la 4T?