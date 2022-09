El poderoso danés se impuso en Talavera de la Raina, en una etapa de 138 kilómetros ondulados y con dos puertos montañosos de segunda categoría. El trabajo lo efectuó el Trek Segafredo, manteniendo a raya a la escapada y llevando a Mads Pedersen a la posición perfecta en los últimos metros. El líder de la clasificación por puntos superó a todos sus rivales en el sprint final.

El terreno ondulado permitió que en la última media hora la velocidad el pelotón promediara más de 49 kilómetros por hora. Las rotondas y el camino técnico de los últimos kilómetros puso alerta a los favoritos de la general, pero todos lograron salir ilesos.

A Remco Evenepoel se le vió tranquilo y en ocasiones relajado y sonriente. El belga mantiene el liderato de la general con ventaja de 2′07″ sobre Enric Mas y 5′14″ sobre Juan Ayuso. Otro protagonista del día fue el campeón olímpico Richard Carapaz, el ecuatoriano peleó el segundo premio de montaña para llegar a los 50 puntos y consolidar su liderato en la clasificación de la montaña.

Faltando 276 kilómetros para terminar la edición 77 de La Vuelta a España Evenepoel podría romper con la sequía de 44 años sin victorias en una Gran Vuelta para un ciclista Belga. La etapa montañosa de mañana será su último desafío, pero si sigue montando de la misma forma imperiosa que lo ha caracterizado estas últimas tres semanas, no tenemos duda que se vestirá de rojo en Madrid.

La declaración polémica de Roglic

Primoz Roglic ha reaccionado sobre su caída en la Vuelta a España. El esloveno de Jumbo-Visma se cayó en los últimos cien metros de la decimosexta etapa a Tomares y tuvo que abandonar. “Esto no estuvo bien. [Fred] Wright vino por detrás y me quitó el manubrio de las manos antes de darme cuenta. Esta no es la forma en que quiero que continúe el deporte y quiero enviar ese mensaje”.

Con las imágenes que pudimos observar de la etapa más polémica de esta vuelta, me parece que Primoz está confundido con lo sucedido. En los finales planos los esprints son muy violentos, pero la regla dice que cambiar de carril inesperadamente es motivo de relegación o incluso descalificación lo cual no sucedió, según lo que vimos por las imágenes mostradas. Creo que los comisarios tienen los recursos tecnológicos para poder definir si hubo o no alguna falta y es demasiado tarde para cambiar la decisión arbitral. Tú que piensas?