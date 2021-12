Machismo en Reforma, diario que además promueve el juego sucio del INE contra la revocación

En Reforma, el monero Calderón se burla de las “brutas” de la 4T: la nueva titular del Inegi, Graciela Márquez Colín; la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, y la colaboradora de AMLO en las mañaneras, Ana Elizabeth García Vilchis. Se burla de las tres —”no hay más bruta que la nuestra”— simple y sencillamente por ser mujeres. No es la primera vez que exhibe sus enfermizo machismo el caricaturista de la derecha, pero ahora se pasó de ofensivo.

Tan misógino como el monero Calderón se vio el integrante de la familia propietaria de ese periódico que firma como Manuel J. Jáuregui (El Abogado del Pueblo en El Norte, de Monterrey). Según esta persona los y las habitantes de la Ciudad de México son infelices porque los gobierna una mujer, Claudia Sheinbaum. Y sí, la gente de Nuevo León, dice Jáuregui, vive inmensamente feliz porque tiene un gobernador macho entre los machos, Samuel García, quien ha evidenciado su misoginia al burlarse en Instagram de Mariana Rodríguez, su esposa —a quien Samy utiliza como simple recurso de mercadotecnia—.

Es el nivel del periodismo en México.

Por cierto, en la edición de esta jueves tanto Reforma como El Norte y Mural (este el diario tapatío del regiomontano Grupo Reforma) se prestan al juego sucio del Instituto Nacional Electoral contra la revocación de mandato. Dan a conocer, con amarillismo, algunos errores inevitables en las firmas exigidas para hacer posible la consulta: “Detecta INE difuntos, firmas falsas, perros…”.

Evidentemente se trata de fallas generadas por descuidos en la utilización de la App desarrollada para tal tarea. Pero el consejero presidente Lorenzo Córdova, como lo sospechábamos, autorizó que se diera tal información a los periódicos de la familia Junco para presentarla no como excepciones que no afectan el proceso completo, sino como algo generalizado.

Lo que se pretende es generar la percepción de que no será posible seguir adelante con la consulta. No se vale, desde luego que no. No hay ética en el hecho de que el árbitro electoral esté decidido a anular la contienda antes de que inicie. Eso atenta contra la democracia y debe ser denunciado.

Federico Arreola en Twitter: @FedericoArreola