Ricardo Ponce y su secta

Por alguna razón en este campo si algo abunda son los charlatanes, esos que te quieren alinear los chacras, curar con imanes, con caballos, o lo que sea, menos a través de la ciencia; pareciera entonces que el peor de los escenarios sería que uno de estos pseudo “sanadores” te cobrara por no ayudarte.

Parecería, pero no.

La YouTuber Maire Wink tuvo el valor de contarnos a todos, como uno de esos rockstars del coaching , el Señor Ricardo Ponce , abusando de la vulnerabilidad que atraviesan las personas que acuden a sus cursos se aprovechó de eso, para obtener favores sexuales.

Si es complicado entender como alguien tiene los tamaños para timarte en un caso de salud mental, es casi inverosímil (o al menos debería de serlo) que alguien además se aproveche de un momento frágil, vulnerable, para tener sexo contigo.

El Modus operandi de Ponce

Según nos cuenta Maire, y según los testimonios que se han agregado día a día, esto no fue un asunto aislado, era o más bien dicho es, todo un modus operandi del señor Ponce , que incluso podría constituirse en trata.

Basta con mirar algunos de sus videos que todavía están en redes sociales para ver toda clase de red flags, de un tipo endiosado, ególatra y que en el mejor de los casos sabía como producir dolor (que fuera catártico estaría en veremos) y en el peor, que aprovechando las circunstancias se aprovechaba de ti en los momentos más frágiles, con almas, que iban en busca de sanación y pero que algunas salían con el alma aún mas rota.

La salud mental es de profesionales, no hay atajos, es un proceso complejo y muchas veces tardado. Hoy ha quedado al descubierto un charlatán que actuaba también como un depredador sexual, pero no es el primero, ni será el único, y que desgraciadamente si no tenemos el radar bien alerta, todas estamos expuestas.

Gracias Maire por la denuncia, con tu alerta has salvado a muchas.

