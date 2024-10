Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español

Por más que lo lleve en el nombre, el Partido Verde Ecologista de México , poco o nada tiene de ecológico, siempre ha sido un engaño. El PVEM fue creado como satélite del PRI a instancias del expresidente Carlos Salinas, con la ayuda de Manuel Camacho y su fiel escudero Marcelo Ebrard. En ese entonces Salinas y el PRI se habían quedado sin la “chiquillada” luego de que sus comparsas el PARM y el PPS, se sumaran a la causa de Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional.

Tratar de entender al Verde, es darse cuenta que se conforma principalmente por basura de otros partidos y ex priistas rancios y corruptos, empezando por su dirigente moral Manuel Velasco, sobrino de Manuel Camacho.

¿Verde?

En su historia este partido no ha presentado ni una iniciativa “verde”, no pugna por el combate al cambio climático, no apoya o se pronuncia por las energías renovables, no promueve políticas para un ambiente sustentable, para mejorar la calidad de aire, de conservación de especies, preservación de bosques, en fin, nada para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país.

Desde su fundación se han dedicado a ser comparsa del gobierno en turno, han estado abiertos a cualquier alianza y con iniciativas electoreras o sumándose con sus votos al mejor postor, han sabido sacar raja de sus posiciones en el Congreso, diputaciones y senadurías, y congresos estatales para obtener a cambio de sus favores cargos en secretarías federales como SEMARNAT y hasta en los gabinetes de los diferentes partidos que han gobernado.

Si algo ha caracterizado al PVEM es su apoyo a las peores causas, todo con tal de mantener su registro, financiamiento y privilegios. Salinas los usó para consolidar su poder y hasta para buscar su reelección.

Refugio

Cuando con Zedillo soplaron aires democráticos, el PRI se debatía entre la democracia y el autoritarismo, quienes no lo soportaron encontraron refugio en el PVEM y en el 2000 se aliaron con Vicente Fox a cambio de prebendas y posiciones. Su modus operandi desde entonces.

En 2006, al darse cuenta de que entre el PAN y el PRI había poca diferencia, el PVEM jugueteó con un candidato propio, Bernardo de la Garza, sin embargo al crecer en las preferencias electorales, el cálculo de votación que podría obtener por su cuenta llegó a los tres millones que, si bien, no eran suficientes para ganar la presidencia, sí eran bastante redituables para ir en alianza con PRI o PAN, el que les ofreciera mejores condiciones, es decir, posiciones en el Congreso y en el gabinete.

En 2012 mantuvieron alianza con el PRI para impulsar a Enrique Peña Nieto, quien les abrió todas las puertas de su gobierno, de los estados y del Congreso y los hizo multimillonarios.

Chiapas

En el gobierno de Manuel Velasco se conocía de los fraudes y las triangulaciones que operaban de la mano del presidente Peña Nieto. Velasco tenía como asesor en Desarrollo Económico al hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, recién salido de la cárcel. Por cierto este flamante personaje, asesoraba a otros dos gobernadores apoyados por el PVEM, el de Quintana Roo, Roberto Borges y el de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.

En 2014, la administración de Velasco Coello pagó 60 millones de pesos a Factibilidad Empresarial de México S. A. de C .V., una empresa creada en Tuxtla Gutiérrez, cuyos dueños eran un mensajero y un chofer a quienes les habían robado la identidad, además en forma triangulada, esa misma empresa había recibido de Sedesol más de 146 millones de pesos.

Para 2018, el PVEM entendió los vientos del cambio y saltó a apoyar a Morena , el partido donde ya militaba otra buena parte de la basura del PRI. En esos momentos Manuel Velasco fue operador de apoyos ilícitos para la campaña presidencial de ese partido a través de Pío López Obrador, hermano del candidato.

Basurero

A lo largo de estos años, los priistas más deleznables se han pasado al PVEM, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Nuvia Mayorga, Omar Fayad y muchos personajes más, incluido el famosísimo Grupo Atlacomulco.

El PVEM de la familia González, Manuel Velasco y cuanta basura política se sume, han pasado de ser aliados del PRI, a aliados del PAN y de regreso al PRI y ahora de Morena.

No dudemos que en 2030 lancen por primera vez un candidato propio ¿será Manuel Velasco el siguiente presidente de México? ¿Será que el camino se aplane para que llegue el sobrino del exregente que terminó sus días en Morena?

