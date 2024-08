En algo que no me había tocado ver en los casi 50 años que tengo de vivir en el planeta, hay una insistencia sobre el resultado de las elecciones de Monterrey que no le fue favorable a la ex candidata de Movimiento Ciudadano. ¿Si la gente ya decidió, cuál es el afán de seguir con lo mismo después de casi tres meses de la obtención del resultado?

Es cuestión de hacer un pequeño recuento de las cosas. La gente de MC empezó a hacer una precampaña desde que se cayó la candidatura de Samuel García para la presidencia de la república.

Aprovechando todos los jingles y canciones, Mariana Rodríguez se destapó como precandidata por MC a la Alcaldía de Monterrey con la papelería que la acreditaba como habitante de la ciudad, aunque muchos otros digan que su residencia siempre ha sido en San Pedro Garza García. Todo mundo sabía que, en San Pedro, el ‘Tío Mau’ se llevaría la elección de calle y así fue. Poner a cualquier aspirante a competir en San Pedro nunca iba a ser una jugada inteligente, menos cuando los apellidos no son de los de “siempre” de San Pedro.

Monterrey siempre fue una apuesta más sensata. El municipio era manejado ya por MC y la continuidad del partido no sonaba mal. El sonsonete de la vieja política estuvo por todos lados. El presidente López Obrador lleva más de 18 años con el mismo canto, así que no es nuevo. Lo que es nuevo es los de MC lo adopten, pero bueno, al parecer ya no es tan efectivo al menos eso dicen los números.

No entiendo cómo se evalúen los gastos, pero la percepción de los que estuvieron en MC contra los otros partidos era bastante diferente. No sé si sea el control estridente que usaron o la presencia en redes, pero sí se veía mucho material de la campaña para la alcaldía de Monterrey.

Sabemos que después de Luis Donaldo Colosio, que vende solo con el nombre, Mariana Rodríguez es la persona con más personas que la siguen en redes y la que más puede hacer ruido en las campañas. Se puede decir que Colosio tiene la ventaja que llega a personas de todas las edades, mientras que Mariana llega a los más jóvenes y sobre todo a los que tienen redes sociales .

Su labor en el Centro Capullos ha sido muy buena y es cierto que nadie le había puesto atención. El gran problema es que jugar esa ficha es jugar en la cuerda floja pues Capullos solo representa una parte muy pequeña de la población y no garantiza que la gente se vuelque a las casillas por eso.

Estoy seguro de que los candidatos estudiaron muy bien sus estrategias y casi no se metieron con Mariana Rodríguez pues la carta de la violencia de género siempre estuvo a la vista.

Su ventaja o desventaja es que el gobernador Samuel García es su esposo y forman una familia. Cualquier cosa o decisión que tuviera Samuel durante los días de campaña la iban a afectar a ella de alguna manera. Y creo que también la afectó lo que dejó de hacer Colosio cuando fue alcalde del municipio más complicado de la zona metropolitana.

Se hizo una impugnación que pienso que ni el mismo Colosio creyó pues siguió con los trámites de transición de poderes.

Llegó el día de la impugnación y el caso que presentó uno de los magistrados fue apoyado por unanimidad reafirmando la victoria del candidato de la coalición Adrián de la Garza.

Después de eso al parecer MC está usando la máxima permisiva de los adolescentes “más vale pedir perdón que pedir permiso” lanzando un video donde acusa a los ganadores de la contienda de una serie de cosas que no se han podido comprobar. Este video fue transmitido a nivel nacional en varias cadenas abiertas y de televisión de paga. Es más, en uno de mis grupos de Whatsapp se quejaron del video y dijeron que era obvia la victoria de De la Garza, que no tenía caso seguir sin aceptarla y ellos son los más apolíticos del planeta, créame.

Entiendo también que ya se le había pedido al INE que MC bajará ese video de redes sociales y aún no lo ha hecho.

Se sabe que MC tiene un gran equipo de abogados detrás de ellos, pero es complicado luchar contra los más de 38 mil votos de diferencia que tuvo la coalición contra el MC en Monterrey.

Creo que si Mariana Rodríguez se hubiera lanzado sin que Samuel García estuviera de gobernador y sin ser precedida por Luis Donaldo hubiera tenido una diferencia más cerrada y quizá hasta la victoria. Muchos pensaban que era el momento de Mariana, yo pienso que no era ahora. Lo malo es que ya quemó la oportunidad y quién sabe si la gente acepte otra candidatura después de todo lo que está pasando ahora.

MC debería de aceptar que no ganaron y dejar todo este boato de una vez, ¿no cree?

Habrá que esperar.