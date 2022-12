Voy a empezar por el final. ¿Quién ganó en el tema de los espectaculares promocionando a Claudia Sheinbaum por toda la república financiados por algunos diputados y diputadas de Morena? Ganó Claudia Sheinbaum, y no es que me guste, pero eso ocurrió. Y Obrador feliz porque ya tiene su ductriz (en español viejo, “mujer que guía”).

¿Por qué ganó ella? Porque para bien o para mal, todo México está hablando de Claudia. Eso es lo que se buscaba. Darle visibilidad. En mercadotecnia la clave para vender productos es que se hable bien o mal de los mismos, pero que se hable. Igual pasa con las personas.

Como niños héroes envueltos en la bandera, salieron tres valientes diputados de Morena para adjudicarse los espectaculares: Patricia Armendáriz, Aleida Alvarez y Miguel Torruco . Los anuncios los pagamos porque nos dio la gana y nos atenemos a las consecuencias, dijeron. Tenemos libertad de expresión y al carajo el INE, dieron a entender. Uy, qué valientes.

Pero ahora Aleida, diputada y vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, actuando más bien como ANTIniña heroína y según ella a nombre de la unidad de Moren , declaró que aunque no cometían ilegalidad alguna por los espectaculares, pues que se raja: que van a bajar los anuncios, aunque sean legales.

Como quién dice al modo Cantinflas, sí cometieron una ilegalidad que es legal y, por lo tanto, dado que es legal, mejor bajarán los espectaculares por si llega a ser ilegal, aunque ellos digan que es legal.

A ver, a ver… ¿quién pierde aquí?

Pierde Patricia Armendáriz. Lo he dicho y lo sostengo, he tenido la oportunidad de tratarla y no es una mala persona. Pero algo tiene el poder que la gente pierde la cabeza por él. Le ha costado mucho trabajo a Patricia evitar el discurso de odio que traen contra ella en redes. Ha intentado mostrar su lado sensible e inteligente como empresaria, pero le gana la entraña y la pasión.

Lo que quizá intentó Patricia fue apoyar de corazón y genuinamente a Claudia. Pero Claudia hace como que ni la ve ni la conoce. Sinceramente no creo que Claudia admita que la diputada Patricia se está jugando literalmente el pellejo por ella. Y es que Patricia puede estar perdiendo con esta demostración de apoyo algo tan fuerte como su futuro en la política. La pueden inhabilitar, ¿queda claro?

Miguel Torruco es otro niño héroe que se lanzó por Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno tampoco le hace mucho caso. Seguramente Don Torruco aspira a algún puestazo si gana Claudia la presidencia, pero también con esto ya seguramente le vió alas al asunto. Porque el INE podría inhabilitarlo.

Con este tema de que desmontarán todos los espectaculares no nada más estamos hablando del costo político para Morena que esto les causará, sino del costo monetario. Porque, a ver, supongo yo que montar uno de esos espectaculares es carísimo. Y se rentan por un determinado tiempo. Luego entonces desmontarlo fuera de tiempo, no les saldrá gratis. Seguramente las empresas cobrarán caro bajarlos antes del fin del contrato. Y más en épocas de fin de año. Además de que seamos honestos, no fueron tres espectaculares nada más. Fueron muchos, muchísimos.

No había necesidad de tales apasionamientos, este tema de los espectaculares fue una locura. Pero lo es más ahora anunciar que los bajarán.

Si tan aferrados estaban de convencernos que no se cometía ilegalidad alguna con ellos, pues ahí los hubieran dejado. Pero ahora bajarlos es un desatino porque a todas luces entonces se está reconociendo su ilegalidad.

¿El INE perdonará estos actos? No lo creo. No quiero pensar que el INE sea como uno de esos seres vengativos, pero como institución tiene la facultad de sancionar con todas las de la ley a los diputados que alzaron la mano responsabilizándose de estos espectaculares.

Francamente el propio presidente AMLO creo yo estará ahora volviéndose loco para desenredar este enredo porque francamente es un lodazal lo que han hecho.

¿Y los mexicanos, las mexicanas? Aquí seguimos sin obtener nada bueno con estos espectáculos espectaculares. Estamos como los espectadores que no tienen para pagar fila hasta adelante de algún concierto, y desde atrás, desde muy atrás estamos viendo el desgarriate que se traen.

Que me perdonen los diputados morenistas pero yo no creo que de sus bolsas hayan salidos todos estos recursos para montar tantos espectaculares. Y que me perdonen si creo que también nos costará a todos su desmantelamiento.

Alguien tiene ya que poner orden y dejar de verse tan hambrientos de poder por agradar a la niña dulce de papá Obrador, quien por cierto hoy la tuvo como invitada en su mañanera. Como cerrando el año pero cerrando filas, ella con su peinado de media colita por aquello de que se hizo famosa su coleta de caballo, y nuestro presidente mandándole a la nación y a sus otras corcholatas un mensaje claro y contundente: la favorita del presidente de todos los mexicanos es y será Claudia Sheinbaum.

Mientras tanto el pobre de Marcelo Ebrard pues se quedará en el mundo tiktokero porque él pues francamente no puede hacer más. Y ya ni se diga don Adán Augusto, ese yo creo de plano ya se rajó.

En fin amigos, que es lamentable este show. Merecemos mejores espectáculos y espectaculares, merecemos políticos más dignos y una mejor política. Merecemos menos teatro y menos arrebatos y más inteligencia y prudencia.

Son tiempos complicados para los mexicanos, hay miles de necesidades. Por favor, ¡basta! Que alguien ponga orden ya aquí.

Es cuánto.