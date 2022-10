Para nadie es indiferente el caos que se vivió en los aeropuertos europeos este verano. Muchos fuimos testigos del mar de maletas en el aeropuerto inglés de Heathrow (Londres), las larguísimas filas en Schipol (Países Bajos), o las cancelaciones en los aeropuertos alemanes.

Es por eso que muchos pasajeros, con la tecnología que hay a la mano, comenzaron a utilizar en su equipaje los famosos “AirTags”, de la compañía norteamericana Apple, para rastrear sus maletas desde su teléfono celular.

Y es que resulta que este pequeño dispositivo se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para las aerolíneas, pues gracias a estos, los pasajeros pueden saber con certeza, si su equipaje fue documentado en su mismo vuelo, si este se quedó en tierra, o si lo mandaron por equivocación a un destino diferente.

Con la reciente crisis de falta de personal, el manejo del equipaje fue de los temas más candentes de este verano, pues los pasajeros están muy interesados en que las maletas lleguen con ellos a su destino final.

Por este motivo la aerolínea teutona Lufthansa había decidido tajantemente prohibir los AirTags en los equipajes que van documentados en la panza del avión. Para evitarse reclamos, prefirió buscar una manera, bastante rebuscada -ya lo verán-, sobre usar los AirTags en el equipaje documentado. Y es que en la red social Twitter, principalmente, podemos toparnos con innumerables reclamos por parte de los pasajeros con sus respectivas aerolíneas, como el siguiente:

“@mallo75004 @lufthansa just travelled ATH-MUC-CDG Business Class with 2h30 transit. Somehow you’ve lost my bag in between?! Apparently your team can’t find it (your system is down I’m told)! @Apple AirTag says it’s in Toulouse!! Can I please get my bag back before you send it somewhere else?

@mallo75004 @lufthansa acabo de viajar en Clase Ejecutiva ATH-MUC-CDG con tránsito de 2h30. ¿De alguna manera has perdido mi maleta en la escala? Aparentemente, su equipo no puede encontrarlo (su sistema no funciona, me dijeron). @Apple AirTag dice que está en Toulouse!! ¿Puedo recuperar mi maleta antes de que lo envíes a otro lugar?”

Twitter