Recientemente trascendió el hecho de una desafortunada (y estúpida) declaración en una entrevista realizada al expresidente Vicente Fox Quesada, cuando comentó Fox acerca de que, en el 2006, él hizo todo lo posible en su calidad de presidente para que Andrés Manuel López Obrador perdiera la elección presidencial, cuestión que desató gran revuelo en la clase política y, por ende, en redes sociales y algunos medios tradicionales al generar indignación por lo ocurrido en esa elección, situación que no era un “secreto”; sin embargo, ese inconveniente comentario vino a —confirmar el famoso fraude a AMLO y triunfo de Felipe Calderón— porque pareciera o es la confesión exprofeso de un delito electoral.

Tal situación ha repercutido a nivel nacional, ya que se promovió la creación de una comisión especial para investigar posibles fraudes electorales por parte de expresidentes impulsada por Morena y sus legisladores federales. En ese orden de ideas, y más allá de lo que se ha señalado como una posible cortina de humo por parte de la oposición y medios afines al poder en turno, la realidad es que Vicente nunca ha sido un genio de la palabra. Es decir, siempre se ha caracterizado por decir una sarta de estupideces a la hora de opinar. Para muestra, recordemos aquellas frases de su autoría relacionadas con: “lavadoras de dos patas”, “comes y te vas” o “trabajos que hasta los negros no quieren”, etcétera. Por eso, tuvo que crear la figura de vocero presidencial, para que alguien le corrigiera e hiciera malabares para que no sonara tan mal lo vomitado por él.

Alguna vez en la revista de El Cotidiano que edita la UAM, había un subtítulo de un texto que hablaba de la coyuntura del gobierno de Fox; lo denominaban como: De la esperanza al desencanto, considero que no existe una mejor denominación para ese periodo, puesto que así fue hasta los últimos días de ese gobierno, lo que en su momento, cuando muchas y muchos pusieron sus esperanzas para que, a través de la alternancia en el poder, cambiaran las cosas en el país con la salida del partido hegemónico de la presidencia, se convirtió en la más grande decepción, que culminó con un fraude ahora confesó por Vicente.

Tal situación me recuerda cuando en una entrevista entre Palazuelos y Yordi Rosado se viralizó cuando el Diamante Negro le comentó al entrevistador que, en algún momento, había matado a una persona y hasta le habían hecho un corrido por ello, cuestión que le costó la candidatura por el MC en los comicios pasados. Dicen que el pez, por su propia boca, muere, y a la hora de dar entrevistas se debe ser muy cauto con lo que se expresa en ellas, porque un comentario mal dicho o sacado de contexto puede dar pie a que, como en el caso del expresidente Vicente Fox, muy probablemente se las esté viendo con la justicia mexicana por lo ocurrido hace 20 años. ¡Nos leemos pronto!