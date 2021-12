Llegó la hora para que las ministras Ríos Farjat y Yasmín Esquivel salven la Navidad y la democracia

Llegó la hora para las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel: el presidente de la Cámara de Diputado, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una controversia constitucional en contra del acuerdo del INE que suspendió temporalmente la consulta de Revocación de Mandato.

Las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel integran la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que del 16 de diciembre al 2 de enero de 2022, ellas quedarán al frente de proveer los trámites en asuntos administrativos “de carácter urgente”.

Bajo ese escenario, las ministras deberán revisar la controversia constitucional interpuesta por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien asegura que además de diversas violaciones a la Constitución, el acuerdo del INE vulnera los derechos humanos de la ciudadanía por no permitirles participar en el ejercicio de consulta.

A unos días de Navidad, Ríos Farjat y Yasmín Esquivel deberán de atender uno de los asuntos fundamentales para el proyecto del presidente AMLO en 2022 y, en general, una premisa fundamental de la reivindicación de la democracia mexicana: el pueblo pone y el pueblo quita.

Para el INE no existen los recursos suficientes para llevar a cabo la consulta popular de Revocación de Mandato, esto pese a que dentro de propio instituto se han planteado diversas propuestas de cómo solventar la supuesta falta de recursos para la organización de la consulta.

El INE “grinch” se quiere robar la Navidad de la democracia con la suspensión temporal de la Revocación de Mandato y sólo las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel cuentan con los elementos para salvar la fiesta.

So bien pueden existir inquietudes en torno a los recursos con los que cuenta el INE para llevar a cabo el proceso, de lo que no deben quedar dudas es del atropello que implicaría no tomar en cuenta las firmas recolectadas entre ciudadanos que buscan que se lleve a cabo la consulta.

Ya se ha planteado que quizá esta nueva coyuntura sirva para llevar al INE y la democracia mexicana al siguiente nivel: una consulta digital, o una mezcla entre casillas y plataformas digitales. El futuro siempre nos rebasa y la Revocación de Mandato puede ser un antes y después para el INE.

En cuanto a las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, parece que su Navidad no será la más tranquila pues en sus manos está una decisión que implica mucho para el país.

Si se atiende la controversia constitucional de la Cámara de Diputados, la suspensión del acuerdo del INE plantearía un escenario de improvisación para el Instituto en torno al método para cumplir con la consulta. Pero si en caso contrario se ratifica, el pueblo se quedará sin una oportunidad histórica para ejercer en plenitud su soberanía.

Hasta ahora, Ríos Farjat y Yasmín Esquivel se han conducido con estricto apego a la Constitución en su paso por la SCJN. Su camino en el máximo tribunal arrancó con el inicio de la 4T pero sus resoluciones han mostrado autonomía judicial plena.

No deben quedar dudas del compromiso de la ministras con la Constitución, la decisión que tomen durante los próximos días bien podría ser un milagro de Navidad, o un calcetín lleno de carbón por decisiones administrativas cuestionables. Sea cual sea la resolución de la controversia constitucional, la decisión dejará de manifiesto la plena autonomía del Poder Judicial y de sus ministras.