El día de hoy, el nada querido diario delpPresidente, Reforma (cuando no le conviene), publicó una encuesta en donde “formó” a siete figuras políticas como candidatos para la presidencia para el 2024.

El 1ro de mayo del presente año el diario digital SDPNOTICIAS, también publicó los resultados de su encuesta con este mismo objetivo, hecha por MetricsMx: saber quiénes eran los nombres de posibles candidatos para la silla presidencial del 2024.

Hagamos ahora el análisis de los ganadores de ambas encuestas. En resumidas cuentas, los resultados arrojados por ambas encuestas son muy similares pero con una ausencia que en lo particular me llama la atención y que no alcanzo a comprender: el periódico Reforma no menciona como posible candidata a Lilly Téllez, y SDPNOTICIAS sí. ¿Cuál es la razón? Lo desconozco. Lo que sí conozco y sí se es que, guste o no, Lilly Téllez no ha pasado desapercibida para muchos, y muchos la quieren ver como candidata para Presidenta. Ella misma ha dicho que no le desagrada la idea. Entonces, ¿quizá a el Reforma se le pasó mencionarla?

Pero en la encuesta de SDP, aparece como una fuerte contrincante incluso por arriba de Ricardo Anaya. Nadie lo hubiera imaginado.

En los primeros lugares en la encuesta del Reforma aparecen Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Interesante. Igual en la encuesta de SDP. Empate técnico o habría que decir que Claudia y Marcelo se andan pisando los talones, así literal. Milimétrico empate casi. Claudia Sheinbaum ya no aparece en primer lugar sola. La nena consentida ha sufrido algún tropiezo.

Falta mucho para el 2024 y todos sabemos que en las carreras el que lleva la delantera en cualquier momento se puede quedar atrás y más cuando vienen por centímetros atrás de ti (ustedes disculpen que no use tecnicismos en el tema de las encuestas, soy solo una ciudadana que lee, analiza, observa y opina). ¿Pero por qué todo esto ? Si todo pintaba para que a Claudia Sheinbaum nadie le hiciera sombra..., pues es fácil, porque por más que es la única que cuenta con el apadrinamiento del presidente AMLO, esto no ha sido suficiente. Su sumisión, su debilidad, su indiferencia ante lo importante, su sometimiento ante lo que dice el Presidente, le ha restado credibilidad. El no aceptar culpa alguna en la tragedia de la Línea 12 y mucho menos mencionar ni “pío” del tema de la cercanía con que hubiera un accidente aéreo en el AICM en reciente fecha, su silencio ante los feminicidios pues nada, no ha dicho nada o si dice, es como no decir nada.

¿Y por qué la empoató Marcelo Ebrard? Pues porque al menos en redes, creo yo, se ha sabido manejar de mucha mejor manera. Él mismo se hace sus videos y los publica y se toma selfies y demás, y eso lo acerca a la gente. Al menos la gente que cuenta con redes sociales.

Y porque somos de corta memoria. A Ebrard lo consideramos libre de toda culpa por lo de la Línea 12 del Metro y porque Marcelo se ha mantenido lo más “de lejitos” posible de Sheinbaum precisamente para que no se le vincule. No hay una sola señal de unidad entre ellos y es que claro, son competencia mutuamente. Lo de gobernar para todos, ella como jefa de gobierno de la capital del país, él como secretario de Relaciones Exteriores, eso qué, lo que importa es ver quién gana... Para la gente más pobre, aquella que no tiene internet ni sabe quién es Ebrard, me parece que es la gente que votaría para que AMLO siga porque es lo único que conocen.

Marcelo Ebrard no ha tenido mayor mérito más que hablar inglés y traducirle al Presidente y decirnos casi casi al punto de ponerse una capa de héroe de que gracias a él hay vacunas. Eso creo le ha dado un “plus” por decirlo de alguna manera. Pero nada más. Sigue buscando que AMLO lo necesite y lo mire, y lo siente junto a él y lo ame, pero el presidente no parece querer hacerlo así, no creo que vaya a cambiar la cosa, esa que tanto desea Marcelo: Obtener la atención y cobijo del Presidente. Abajo de ellos dos, sorpresivamente aparece Luis Donaldo Colosio en la encuesta de SDP NOTICIAS y del Reforma.

Al menos Marcelo y Claudia han aceptado que quieren ir por la presidencia, pero ¿ya dijo algo Luis Donaldo? Es lo que me llama la atención. El que aparezca ahí Colosio habla de la necesidad de la gente de tener a alguien que transmita confianza, lealtad, entrega. Quizá Luis Donaldo lo logra y por eso aparece ahí. Pero sí me gustaría saber si él quiere y qué propone para que creamos que puede ser una buena opción. Luego viene Margarita Zavala para Reforma como única mujer que pudiera contender para ser Presidenta, pero en la encuesta de SDP aparece una segunda mujer que es Lilly Téllez. (no así, insisto en la encuesta del Reforma).

Margarita Zavala tampoco se ha pronunciado por querer ser presidenta, pero cuenta con la ventaja de ser una cara conocida y que además hoy por hoy la gente sabe lo mucho que ha luchado para consolidar su propio partido independiente, no obstante no habiendo podido lograrlo.

Margarita Zavala sigue estando cercana a la política pues es diputada, pero me da la sensación de que no es respaldada enteramente por ningún partido y ese punto es una desventaja para ella quizá. La considero una buena mujer con intenciones de ver por el país y eso me brinda confianza por ella.

Luego vienen muy atrás de ellas pero casi empatados en ambas encuestas (SDP y Reforma), un Ricardo Anaya, que lo siento más escondido que presente. En la encuesta del Reforma debería de haber aparecido Lilly Téllez pues ha tenido más arrojo y valentía que el propio Anaya.

El panista Ricardo Anaya empezó lanzando sus videos mañaneros los lunes a la misma hora que empezaba la mañanera de el presidente, y me parecía una muy buena estrategia, pero de pronto lo dejó de hacer. Y eso me deja pensando muchas cosas.

No hay claridad en donde está ni qué es lo que quiere, ni quién lo apoya o a quién apoya él, por lo que yo creo que es difícil que pueda llegar a ser presidente, a menos que se defina de manera más contundente pero no falta tanto para el 24 y francamente no le veo más acción.

Ya un poco más alejado de Anaya aparece un Ricardo Monreal en la encuesta del Reforma porque en la de SDP nomás no aparece y siento yo que Monreal para presidente aún no estaría listo, que ya a aparezca como candidato me parece algo desproporcionado. Le falta definición. Creo que ha sido traicionado por su propio partido, por ese mismo partido que él formó y en el que creyó y por su líder, que tampoco le hace caso ya y lo ignora. He llegado a intuir incluso, que Monreal no tarda en deslindarse de Morena y sinceramente sería lo mejor para él. No creo que sea algo que tampoco le importe a AMLO, entonces , veremos. Quizá Ricardo Monreal al salirse de Morena pudiera aparecer en ambas encuestas como candidateable. Y ya por último aparece en ambas encuestas Samuel García …. ¡Ay Samuel! ¡Ay mi México! Me dueles porque aún no entiendes, no crees, no aceptas. Espero que con el tiempo, con el poco tiempo con el que contamos, hayan cambios profundos y verdaderos y no seguir inclinándonos por gente que no merece ni siquiera acercarse tantito a ser Presidente.

El presidente AMLO hoy dijo muy contento que el Reforma comentó que su popularidad va a la alza. Y proyecto lo relanza en su mañanera. El presidente ama las encuestas.

Me encantaría saber qué piensa de estas dos.

Es cuánto