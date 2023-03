Otra batalla campal en un estadio de la Liga, ahora en Monterrey.

Hace un año y un día, tras la batalla campal en el estadio Corregidora, se estableció la obligatoriedad del FanID para controlar y fiscalizar la asistencia en los estadios de la Liga MX. Hasta ahora solo palabras y más palabras.

Primero fue obligatorio para la liguilla de ese mismo torneo, el Clausura 2022. No pasó nada, no se logró y lo pospusieron para el inicio del torneo Apertura 2022. Tampoco pasó nada, no pudo la Liga aplicarlo por muchos motivos, desde la falta de capacidad para hacer valer un ordenamiento a sus clubes, hasta problemas con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, con el que se vieron envueltos en líos graves, hasta de pagar fuertes multas.

Por eso establecieron un nuevo término, la fase final del Torneo Apertura 2022 y ¿saben qué pasó?, nada, absolutamente nada. Por eso decidieron mandar la obligatoriedad de la aplicación al inicio del Clausura 2023 y ya sabemos la historia, tampoco pasó nada.

Así que ya muy serios y formales decidieron y anunciaron con bombo y platillo que sería en la Jornada 10 del Clausura 2023, esa misma que se jugó el pasado fin de semana, y… No pasó nada.

Ahora la nueva fecha marcada es la Jornada 13. A ver si es cierto, porque ya nadie cree las “mentiras” de la liga que ve como se le va de las manos el control de los aficionados a los estadios.

Y para muestra, solamente en este torneo. América vs. Gallos, miembros de la barra de Querétaro propiciando broncas en los accesos al estadio Azteca, donde se supondría está prohibida su presencia, según la propia Liga. Toluca vs. León, batalla campal en el centro de Metepec entre barristas porque no existió la coordinación con las autoridades locales, como se supone se establece como obligatorio por la LigaMX.

Ya así más ejemplo. Atlas vs. Tigres, presencia evidente de la barra de Tigres en el Estadio jalisco, también hecho prohibido por la Liga y no pasó nada. Atlas vs. América, barristas del Ritual del Kaos presentes en el Jalisco y ahí si se castigó, pero no a quienes los dejaron entrar al estadio sino al América y la prohibición que entrarán al Azteca para el partido contra Pachuca, aunque a muchos de ellos se les vio en las tribunas el pasado sábado.

León–Monterrey, también barristas de Rayados en el estadio del León y también castigo a los regios no a quienes los dejaron entrar al estadio, ¿saben por qué? Porque no hay control, porque nadie sabe nada.

Y la gota que derramó el vaso y que seguramente no pasará nada fue el sábado pasado cuando en el majestuoso estadio BBVA se dio una batalla campal entre seguidores de Rayados en la tribuna. Sí, entre ellos y seguro ni Monterrey ni Liga MX saben ¿quiénes fueron, y saben por qué?, porque su FanID no ha servido de nada, el instrumento demagógico y queda bien de los ejecutivos para limpiarse las manos tras las malditas broncas que existen semana a semana en el futbol mexicano.