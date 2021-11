El 2 de octubre de este año, durante una entrevista de la reportera de NBC Sports, Kelli Stavast, al piloto de carreras NASCAR Brandon Brown, un grupo de aficionados al automovilismo comenzó a gritar un cántico obsceno contra el presidente de los Estados Unidos. ”¡Qué se joda Joe Biden!” es la traducción del grito obsceno, mismo que se escuchó claramente en la transmisión de la cadena norteamericana.

Tartamudeando, la entrevistadora “corrigió” la plana al público, señalando que en vez de “Fuck...”, las masas de aficionados gritaban “Let’s go Brandon”.

Por supuesto, el grito “Let´s go Brandon” se volvió tendencia en redes, pero aquí lo importante es ver cómo los medios “liberales” o pro-Demócratas de EU hacen contorsiones con tal de proteger las malas y mediocres decisiones de Joe Biden como presidente.

Por otra parte, no hay negocio o intento de lucro que no le guste a amplios sectores de la sociedad norteamericana, por lo cual políticos, emprendedores y hasta músicos han lanzado productos relacionados con el grito que insulta a Biden en clave.Incluso, varios políticos del Partido Republicano han llevado “agua a su molino” repitiendo el cántico en redes sociales o durante eventos públicos.

En el contexto de un fracaso político de Biden y los demócratas, con una ley de “infraestructura” anémica y recortada, que no le llega ni a los talones a las inversiones exitosas que han hecho los gobernantes chinos las últimas dos décadas y un coronavirus fuera de control, cada vez son más las personas que se suman a la oposición anti-Biden.

Mientras sectores amplios del electorado se sigan sintiendo representados por el trumpismo y el “Let’s go Brandon”, se incrementarán cada vez más las posibilidades de un desastroso proceso de elecciones intermedias para los demócratas, el próximo año.