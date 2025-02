“La luna vino a la fragua/ Con su polizón de nardo/ El niño la mira, mira/ El niño la está mirando/ Huye luna, luna, luna/ Si te vieran los Gitanos/ Harían con tu corazón/ Collares y anillos blancos.” FEDERICO GARCÍA LORCA

Creo que ahora sí hemos llegado al colmo del cinismo —espero—. Tenemos a un político que se define como roedor; acepta cínicamente: “tengo cola, pero… de hámster”. Un hámster: roedor, pariente de las ratas y de las ratotas; encima menos inteligente que estas... No lo digo yo. Compruébenlo. Pregúntenle a Google “¿qué es un hámster?” y esa será su respuesta; un roedor menos inteligente que las ratas y los ratones. Eso sí, más sociables.

Así que hablemos de socializar: Pedro Haces, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, legislador federal por Morena, amigo de Ricardo Monreal, es el organizador de tamañas farras, jolgorios y fiestorronones —a los que han acudido casi todos los diputados morenistas— en los acogedores espacios de las lujosas propiedades de las que muy orgulloso —y quitado de la pena— es dueño.

¡Qué digo lujosas! ¡De escándalo! Dignas de una casa real, una en plena era de apogeo.

¡Y qué a todo dar! No se critica le gusten los lujos (el que tenga un gusto bastante chafa es otra cuestión); tampoco que, además de representante popular (y de los trabajadores, no se nos olvide), tenga empresas en México (algunos dicen que también en Estados Unidos y en España). No, ese no es el problema.

Lo que causa extrañeza —indignación, más bien— es que tenga todo esto a costa de defraudar a los obreros. Que encima ahora apoye, como líder de los trabajadores, la Ley de Cobranza Delegada, misma que permitiría que gobierno y patrones se cobren a lo chino deudas de los trabajadores de su cheque antes de que sus sueldos le sean depositados a estos quincenalmente.

Llama la atención que, supuestamente siguiendo los mantras de la Cuarta Transformación de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y la farsa esa de “la pobreza franciscana”, se tengan líderes sindicales con riquezas ofensivas y abusivas.

Vamos, las cuentas no cuadran. Aunque él jura y perjura que todo es producto de que lo ha heredado… pareciera que al más viejo estilo priista Haces sigue eso de “un político pobre es un pobre político”…

Así que, el autonombrado “defensor de los asalariados” sostiene que tiene la simpática cola de un hámster. Más allá de la risa que eso causa en sus compinches, es deplorable que un funcionario público se ufane de ser un ladrón y todos tan campantes.

El ser acusado de actos de corrupción, de robo y de extorsión no es gracioso. Todavía peor el estar señalado por ser partícipe de los casos de corrupción en los gobiernos de Javidú Duarte en Veracruz (¡qué cosa tan horrible!) y Alejandro Murat en Oaxaca.

Mr. Hámster viene a recordarnos que ni de chiste hemos superado el pequeñísimo problema de la corrupción; que vivir más de 12 años con un billete de 200 pesos en la cartera no es austeridad, ni sencillez; es una forma de quererle ver la cara a los mexicanos.

Tan es cierto y nada gracioso esto que digo que nos acabamos de enterar que México cayó en el 2023 varios escalones en el Índice de Percepción de la Corrupción. Nuestro país es el peor evaluado de las 38 economías que conforman la OCDE y de las que conforman el G-20, se ubica solo por arriba de Rusia. ¡Chale!

El INEGI tiene que, para el 2023, el 83% de la población mexicana consideran que la corrupción sigue siendo “frecuente o muy frecuente”. No solo eso, seis de cada 10 encuestados han sido víctimas de la corrupción, por ejemplo la extorsión por parte de los policías.

Tan “cerca” de Dinamarca, que esta nación es la mejor puntuada (90 de 100 posibles puntos), mientras que México sacó solo 26. Eso sí, mejor que Venezuela (10 de 100), que Guatemala (25) que casi igual, la diferencia es un punto; que Paraguay (24), Haití (16), Nicaragua (14). Aun Brasil (34) esta mejor que nosotros. Y Chile ya va con 63.

La caída en el índice de corrupción es otra herencia maldita que le endilgó López Obrador a la presidenta Sheinbaum. Ejemplos de corrupción en el sexenio pasado sobran. Una mega bodega haciéndose pasar por una mega farmacia, pero que además nunca pudo surtir más de 50 recetas por día…

Segalmex y la estafa de más de 15 mil millones de pesos; robo que López Obrador ha atribuido a UN “descuido” y “a mala suerte”. Sí, mala suerte para nosotros que pagamos impuestos…

Las cuentas del Tren Maya, con más de 10 millones de árboles talados, vendidos (¿quién se quedó el dinero?) y con cuentas que triplicaron lo propuesto y que no terminan.

Las deudas de Pemex que continúan… seguido de un largo etcétera.

Ese fue el mantra que ayudó a que López Obrador llegara al poder, pues decía que iba a terminar con la corrupción, pero no solo no se barrieron de arriba hacia abajo las escaleras, se convirtió en elevador para los hámsters y demás roedores de dos patas que siguen sangrando a nuestro país. Por lo visto, esa es la herencia de neoliberales y el legado de la 4t y el “Bienestar”.

Giro de la Perinola

(1) Tuve un hámster hace algunos años; era cariñoso y venía a mí cuando lo llamaba por su nombre. Se acurrucaba sobre mi corazón y ahí tomaba la siesta. Puedo decir, entonces, que además de que me gustan esos roedores, los conozco bastante bien y sé que jamás se atreverían a hacer las chingaderas que hacen los cuatroteros.

(2) En su rueda de prensa, el diputado federal de Morena, El Hámster Haces hizo pública información privada de Claudio X. González. Debiera ser innecesario decirlo, pero ahí les va otra vez: hacer eso es ILEGAL. Es un delito en el que incurre tanto el que da a conocer la información personal y confidencial, como el que la difunde.